Başbakan'dan 'Melih Gökçek' açıklaması: Dedikodulara göre amel edilmez

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım dün (5 Ekim 2017) akşam Beştepe'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek görüşmesiyle ilgili, "Dedikodulara göre amel edilmez" dedi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin kendisini Bağdat'a davet ettiğini söyleyen Yıldırım, "Arkadaşlarımız zamanlama konusuna çalışıyor" dedi. Türkiye ile Irak arasında krize sebep olan Başika krizinin "çok fazla" gündeme geldiğini ifade eden Yıldırım şöyle konuştu:

"Başika'daki askerlerimiz IŞİD'le mücadeleye katılacak olanlara eğitim vermek üzere oradalar. Irak da DEAŞ'la mücadele ettiğine göre, burada eğitilen Ninova mücahitleri, muhafızları da bu işte önemli görev ifa ettiğine göre aramızda bu konunun mesele olmaması gerektiğini düşünüyoruz."

"Irak, Habur'u kapatma hakkına sahip"

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Habur hem Kuzey Irak hem merkezi hükümetin kontrolündeki alana hitap eden, hizmet eden bir kapı. Tabii ki Irak burayı kapatma hakkına sahiptir. Bu konuda Irak'ın hükümranlığı altında bütün kapıların kapatılmasına biz saygı gösteririz ama bizim teklifimiz gerek Kuzey Irak'ta yaşayan Türkmen, Kürt, Arap kardeşlerimizin gerekse Irak'la olan bütün ticari ve taşımacılık faaliyetlerimizin zarar görmemesi için yine Habur'un biraz batısında Fishabur denen veya Ovaköy dediğimiz sınır kapısının faaliyete geçirilmesi. Bunu teklif ettik, bu konuda da Irak'tan destek istiyoruz."

Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik yaptırımların kademe kademe yapılacağını da ifade etti.

"Dedikodulara göre amel edilmez"

Yıldırım, bir süredir istifa edeceği gündemde olan ve dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Gökçek'in görevini bırakması ihtimaliyle ilgili olarak "Kim söylüyor? Dedikodulara göre amel edilmez" ifadesini kullandı.