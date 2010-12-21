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Politika

BAŞBAKAN'DAN LEFTER'E GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ ANKARA (A.A)

21 Aralık 2010 21:25

-BAŞBAKAN'DAN LEFTER'E GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in damadı Mehmet Balkan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Edinilen bilgiye göre, Başbakan Erdoğan, Memorial Hastanesi'nde tedavi gören ''Ordinaryüs'' lakaplı efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis'in damadı Mehmet Balkan'ı telefonla aradı. Küçükandonyadis'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan'ın, geçmiş olsun dileklerini ilettiği de ifade edildi.

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