Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'nun TV davetine cevap: Neyi tartışacağız kardeşim, neyi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyonda tartışma davetine yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım, "Neyi tartışacağız kardeşim, neyi? Açıp şu anayasa değişikliğini bile okumamışsın, neyi getirdiğini bile bilmiyorsun. Onu bir tarafa bırakıp tartışalım diyorsun" dedi.

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AKP Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, partisinin Bitlis'te düzenlediği mitingde halka hitap etti. Yıldırım, özetle şu mesajları verdi:

"İşleri, güçleri yalan dolan"

"CHP, HDP cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili hiçbir şey konuşmuyorlar. İşleri güçleri yalan dolan. Meclis'te bu değişiklikler görüşürken CHP, HDP neredeydi? Onlar kürsü işgal etmekle, insanları yumruklamakla meşguldü."

"Neyi tartışacağız!"

"Kılıçdaroğlu çıkmış bu anayasa değişikliğinde ne yoksa ondan bahsediyor. 'Yalan diyorsun' deyince de 'Televizyonlara çıkıp, tartışalım' diyor. Neyi tartışacağız kardeşim, neyi? Açıp şu anayasa değişikliğini bile okumamışsın, neyi getirdiğini bile bilmiyorsun. Onu bir tarafa bırakıp tartışalım diyorsun. Ömrünüz konuşarak, tartışarak geçti. Bizim tartışacak vaktimiz yok. Millet hizmet bekliyor, millet iş bekliyor, millet ülkenin koşar adımlarla gitmesini bekliyor."