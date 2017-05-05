Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Hayır veren eğitimli" sözlerine: Oyları yeniden sayıp, eğitimsizleri ayrı katsayıyla mı çarpalım?

Başbakan Binali Yıldırım, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "2019'da ortak aday Abdullah Gül olabilir" sözlerine "Hayır kampanyası yapanlar doğrusu artık Evet çıktığına demek ki tam kani olmuşlar. Şimdi Hayır grubunun makam dağıtma faslına geçmişler, bu iyi bir gelişme." yanıtını verdi.

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hayır verenler eğitimli, evet oyu verenler eğitimsiz" sözleriyle ilgili "Ne olacakmış eğitimli eğitimsiz oyları yeniden mi sayalım eğitimlileri ayrı eğitimsizleri ayrı katsayıyla mı çarpalım. Geçmişte çoban ile profesörün oyu aynı olur mu lafını edenlerle bu lafı edenlerin arasında bir fark yoktur." yorumunda bulundu.

Moldova ziyareti öncesi Ankara Esenboğa'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Daha günü gelmeden kimin nereye aday olacağının arayışına girmek hem millete karşı bir nezaketsizlik hem de birinin başkasına makam ikramı çok da demokrasiye uyan bir şey değil.

Ne olacakmış eğitimli eğitimsiz oyları yeniden mi sayalım eğitimlileri ayrı eğitimsizleri ayrı katsayıyla mı çarpalım. Geçmişte çoban ile profesörün oyu aynı olur mu lafını edenlerle bu lafı edenlerin arasında bir fark yoktur.

Demokrasiyi herkes içselleştirmelidir. Demokraside oyların ağrılık merkezi aynıdır. Her oy aynı temsil edilir. Bu anlamsız tartışmaları bırakma zamanı gelmiştir. Benim çağrım CHP'nin mecliste arkadaşları katılsın çalışmalarda yer alsınlar.

Millet Meclis'e hizmet etmek için seçti. Boykot zamanı geride kaldı. Derslerde boykot yapardık çeşitli nedenlerle.

Milletvekillileri sorumluluklarını yerine getirmeli. Meclis milletin evidir. Ben yokum demek millete vekalet verenlere saygısızlık anlamına gelir.

Bizim çağrımız her türlü düzenlemenin bütün partilerin katılımıyla konuşularak yapılması doğrultusundadır. Tekrarlıyoruz boykot etmekle hiçbir sonuç alınmaz. Vatandaş bunları uzaktan sakin bir şekilde izler. Günü geldiğinde cevabı verir. "