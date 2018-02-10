Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Millilikten bahsediyorsan ittifaka katıl

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'da yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "milli ve yerli olmak" ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Yıldırım, "Milli ve yerli olmak istiyorsan sen de milli mutabakata katıl da bu mezbelelikten kurtar kendini. Sana da yer var" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, AKP Muğla İl Kongresi'ne katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak, "Sadece terör hedeflerine odaklı bir harekat yürüttüğümüzü cümle alem biliyor. Orada bölge halkına zulmeden hiçbir terörist kalmayıncaya kadar bu harekat devam edecek" mesajı verdi.

Başbakan'ın açıklamaları şöyle:

"Gece gündüz destan yazıyorlar"

Bugünlerde Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Mehmetçikle beraber ÖSO'nun kahraman yiğitleri bölgenin huzuru için destanlar yazıyor. Kahraman askerimiz niye orada? Çünkü onlar vatandaşımızın mal ve can güvenliğini koruyor. Hudutlarımızın güvenliği için oradalar. Alçak PKK/PYD/DEAŞ örgütlerini ortadan kaldırmak için oradalar. Kahramanlarımız bölgeye huzur, barış getirmek için oradalar. İstiklalimiz ve istikbalimiz için gece gündüz destan yazıyorlar. Sınır güvenliğimiz için yaptığımız bu harekatı karalamaya, saptırmaya çalışanlar var. Ama biz haklıyız ve onun için güçlüyüz. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Biz Afrin gölgesine savaşa gitmedik. Orada yıllardan beri Araplara, Kürt kardeşlerimize, Türkmenlere zulmeden, malını mülkünü elinden alan, genç yaşta kız erkek çocukları askere almaya zorlayan, onlşarı terörist yapmaya zorlayan alçak terör örgütünün orada yaptığı zulümleri bitirmek için gittik. Hiçbir devlet yanıbaşında ur gibi büyüyen terör örgütü varsa ona göz yumamaz. Bu doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'ne tehdittir. Bununla mücadele etmek en tabii hakkımızdır. Sadece terör hedeflerine odaklı bir harekat yürüttüğümüzü cümle alem biliyor. Orada bölge halkına zulmeden hiçbir terörist kalmayıncaya kadar bu harekat devam edecek. Oralar Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi temizlenecek, savaştan kaçan mülteciler gidip oraya yerleşecek.

"Bu mezbelelikten kendini kurtardı"

Bölgede DEAŞ'la mücadele yapıyoruz diye PKK'ya destek verenleri söylemleriyle, eylemleriyle, gönderdikleri silahlarıyla onları Türkiye'ye karşı bir tehdit haline getiren sözde dost dediğimiz ülkeleri hepiniz biliyorsunuz. PKK/PYD'nin dostları ile aynı dili kullanan içeride siyasetçiler de var. Onlar da terör örgütlerinin ağzıyla konuşuyor. Bugünlerde Sayın Kılıçdaroğlu milli ve yerli olmaktan bahsediyor. 'Bir delikli tüfeği bile yapamıyoruz' diyor. Ey Kılıçdaroğlu sen nerede yaşıyorsun? Türkiye ne tüfek ne tabancası... Topunu da yapıyor. Helikopterini de, tankını da yapıyor. Uyan artık uyan. Millilik, yerlilik lafla olmaz, FETÖ ağzıyla konuşmakla, PYD/PKK ağzıyla konuşmakla olmaz. Önce sen partindeki 'PYD terör örgütü değildir' diyenlere 'Siz milli, yerli değilsiniz' de. Ondan sonra milli ve yerli olmaktan bahset. Milli ve yerli olmak istiyorsan sen de milli mutabakata katıl da bu mezbelelikten kurtar kendini. Sana da yer var.

Başbakan Yıldırım, konuşması sırasında "Başbakan bizi Afrin'e götür sloganlarına 'Çıkışta hazır olun gidiyoruz' şeklinde karşılık verdi.