Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: ABD tipi başkanlık sistemine de varız

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "ABD'deki gibi başkanlık sistemini getirecekseniz buyur getirin. Öyle olsun istemiyor. Kanunlar var, devletler var, yerel yönetimler var" ifadesiyle ilgili olarak, "Bir televizyon programında, Sayın Kılıçdaroğlu 'ABD'deki gibi bir başkanlık diyorsanız biz ona da varız, buyurun gelin. Bu işi Türkiye'nin gündeminden kaldıralım. Biz Türk tipi istiyoruz ama Amerikan tipi de olur. CHP'nin bu fırsatı, millet adına kaçırmamasını bekliyoruz" dedi.

"Türkiye'nin gerçeklerinden tamamen uzak kalmış bu anayasayı, halkın iradesinin tecelli ettiği yüce Meclis'te birlikte yapalım, gelin" çağrısı yapan Yıldırım, "Bu onuru siyaset sahiplensin. Sizler de ortak olun, bu çağrımız son çağrımızdır. Bu çağrıyı kaçırmayın. Demokrasilerde çareler tükenmez, AK Parti'nin işi sorunun bir parçası olmak değil, sorunu çözmektir. Çözümde, tabii ki diğer partileri de yanımızda görmek en büyük arzumuzdur" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

Geçenlerde Fatih Camii'nde tatsız bir hadise yaşandı. Bir şehit yakını, ana muhalefet partisi genel başkanının önüne boş mermi kovanı bıraktık. Hemen zaten bizim açımızdan kabul edilebilir bir yanının olmadığını söyledik. Ama böyle bir davranışı asla onaylamadığımızı söyledik. Buna rağmen ana muhalefet partisi başkanı daha sorumlu davranmalıydı. "Efendim biz kendi güvenliğimizi kendimiz alacağız" Yani HDP çizgisine doğru mu kayacaksınız? CHP HDPlileşiyor diyenleri haklı çıkardınız.

Türkiye Cumhuriyeti herkesin güvenliğini, can ve mal güvenliğini korumak için hazırdır. Onun için merak etmeyin sayın Kılıçdaroğlu, sizin güvenliğiniz de bizim teminatımız altında. Ama faaliyetlerinizde, lütfen şehit yakınlarının acılarını gözeterek açıklamalar yapmanız bu milletin arzusudur.

"Amerikan tipi başkanlık da olur, biz hazırız"

Ana muhalefet partisi genel başkanından söz açılmışken bir konu var onu da açalım. Bir televizyon programında Kılıçdaroğlu diyor ki "ABD'deki gibi başkanlık sistemi getirilirse biz hazırız" dedi. Buyurun, gelsin. Biz Türk tipini tercih ediyoruz ama Amerikan tipi istiyorsanız, olsun! Buyurun biz hazırız, gelin bu konuyu da Türkiye'nin gündeminden kaldıralım. İnşallah geçmişte olduğu gibi bu sınavdan da başarısız çıkmazlar.

Türkiye'nin gerçeklerinden tamamen uzak kalmış bu anayasayı, halkın iradesinin tecelli ettiği yüce Meclis'te birlikte yapalım, gelin. Bu onuru siyaset sahiplensin. Sizler de ortak olun, bu çağrımız son çağrımızdır. Bu çağrıyı kaçırmayın. Bundan sonra çaresizlik içinde olacağımızı kimse düşünmesin. Demokrasilerde çareler tükenmez, AK Parti'nin işi sorunun bir parçası olmak değil, sorunu çözmektir. Çözümde, tabii ki diğer partileri de yanımızda görmek en büyük arzumuzdur. En geniş mutabakatlarla yeni anayasanın yapılması, 2007 referandumunda ortaya çıkan durumun anayasayla taçlandırılması milletin en büyük beklentisidir. Bu ya yaparız, ya da yarın mutlaka yaparız. Biz istiyoruz ki bu dönüşümde, bu büyük projede herkes birlikte hareket etsin. Büyük bir uzlaşmayla ülkemizin 2023 hedeflerinin yolunu tıkayan bu kısır çekişmeleri bir kenara atalım. AK Parti grubu olarak her zaman ülkemizin, milletimizin menfaatleri için, milletimizin hayatını kolaylaştıran birbirinden güzel eserleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu ayın sonunda, ayın 30'unda dünyanın en büyük Osman Gazi Köprüsü'nün açılışını gerçekleştiriyoruz. 26 Ağustos'ta yine boğazın üçüncü gerdanlığı hizmete girecek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve yolları hizmete girecek. Eyvallah, hoş geldiniz!