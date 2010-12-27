Başbakan'dan Katar'a yatırım çıkarması

T24 - Türkiye, 2022 yılında Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'a çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Başbakan Erdoğan yaklaşık 150 kişilik bir işadamı heyetiyle 9-12 Ocak tarihleri arasında Katar'a gidecek. Hedef 2022 çalışmalarında Türk şirketlerine öncelik verilmesi...



Her iki ülkede de çok ciddi yatırımları olan Türk müteahhitlerinin yanı sıra diğer sektörlerde yaklaşık 50 milyar dolarlık bu pastadan pay almak için hazırlık yapmaya başladı. Bu alanda ciddi bir rekabet olacağını öngören Türkiye, bir adım önde olmak için Katar'a resmi bir gezi düzenlemeye karar verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'la birlikte yaklaşık 150 kişilik bir işadamı heyetiyle 9-12 Ocak tarihleri arasında Kuveyt ve Katar'da olacak. Gezinin ticari ayağını Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın görevlendirmesiyle Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) yapacak. AKŞAM'a konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Ticari heyet olarak gezide olacağız' dedi.

Hükümet geziyi öne çekti Gezi programının Dünya Kupası haberinin hemen ardından alındığını belirten Büyükekşi, 'Uzun vadeli programımız için Katar da vardı ancak hükümetimiz son gelişmenin ardından Katar gezisini öne çekerek bizim açımızdan çok önemli bir adım attı' yorumunu yaptı. Büyükekşi, 'Geziden hafta sonuna doğru haberimiz oldu. Cuma günü (24 Aralık) üyelerimize ve diğer örgütlere davet metni gönderdik' dedi. DEİK, TÜSİAD, MÜSİAD, TUSKON gibi iş dünyası örgütleri de üyelerine davet yapacak, geziye katılacak işadamları listesinin bu hafta sonuna kadar netleştirilmesi hedefleniyor.

İnşaattan otomotive herkes olacak KATAR hakkında bilgi veren Büyükekşi, 'Doğalgaz ve petrol kaynakları nedeniyle çok avantajlılar, bu alanda çok büyük yatırımları var ve ülkeye çok miktarda para girişi var. Ülke de bu kaynakları farklı alanlarda yatırım yaparak kullanmak istiyor. Bu yaklaşım diğer sektörlerimiz için fırsat yaratıyor' değerlendirmesini yaptı. Ticari heyette müteahhitlerin yanı sıra inşaat malzemeleri, gıda, tekstil ve hazır giyim, otomotiv yan sanayi, kimya, mobilya, mücevher, ev tekstili ve tıbbi cihazlar sektöründen temsilci ve şirketler de yer alacak.

Türk firmaların önemli 'işleri' var TÜRK şirketler Katar'da önemli işlere imza atıyor. Aralarında Baytur, Akfen, Yüksel İnşaat, Enka ve Gama gibi şirketlerin ülkede önemli projeleri var. Dünya Kupası hazırlık sürecinde de yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırım yapılacağı öngörülüyor. l Son bilgilere göre bu süreçte Katar'da 3 stadyum yenilenecek l 9 stat ise inşa edilecek. l 7 farklı şehirde bulunacak 12 stat için 3 milyar dolar harcama yapılacak. l Katar'ı, Bahreyn'e bağlayacak hızlı tren 2019'da hayata geçecek. l Katar-Suudi Arabistan treni ise 2017 yılında bitirilecek. l Katar'da toplam 24 milyar dolarlık ulaşım yatırımı yapılacak. l 13 milyar dolarlık yeni Doha Havaalanı da inşa ediliyor. l İlk bölümü 2012'de açılacak. l 100 bin metrekarelik Doha Kongre Merkezi 2017'de açılacak.

Gezi öncesi ödül Büyükekşi, ticari heyetin önemli bir bölümünün müteahhitlerden oluşacağını söyledi. 'Müteahhitlerimiz Katar'da çok önemli işler yapıyor. Ancak Dünya Kupası ile birlikte iş yoğunluğu artacak, orada önemli bağlantılar kurmalarının önü açılacak. Zaten Başbakanımız Katar gezisi öncesi Ankara'da dünyada başarılı işler yapan müteahhitlerimizi ödüllendirerek mesaj da verecek' şeklinde konuştu.

Makine satıp, petrol ürünü alıyoruz Türkiye ve Katar arasında ikili ticaret hacmi uzun zamandır rakamsal olarak dengeli bir seyir izliyor. Doğalgaz ve petrol dışında gelir kaynakları oldukça sınırlı olan Katar'ın en önemli ticari partneri ABD. Türkiye sıralamada 17. sırada. En dikkat çekici artış 2008 yılında yaşandı. Türkiye o yıl, Katar'a olan ihracatını 449 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkardı. Ülkenin ihtiyacı olan demir çelik ürünlerinin önemli bir kısmını Türk üreticiler sattı. Katar'a ihraç edilen ürünlerin başında makine geliyor. Demir çelikten yapılmış ürünler, kablo gibi elektronik sektörüne ait ürünler de önemli bir yer tutuyor. Katar'dan ise petrol türevi ürünler ithalatı yapılıyor.