Başbakan'dan "Kadir Topbaş istifa etti" iddiasına ilişkin açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa ettiği yolundaki iddiaya ilişkin olarak açıklama yaptı.

Yıldırım, konuyla ilgili olarak Topbaş'ın bugün (22 Eylül 2017) açıklama yapacağını ifade etti.

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İBB Meclisi'nde, Topbaş'ın veto ettiği 5 dosya oy çokluğuyla kabul edilmiş; 5 ilçede, farklı alanlarda imar değişikliği yapılmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yaşanan gelişmeler üzerine Topbaş'ın istifa ettiğini iddia etmişti. Söz konusu istifa mektubunun Cumhurbaşkana Tayyip Erdoğan'a da iletildiğini öne süren Yarkadaş, "Erdoğan 'Beklesin' talimatı vermiş" ifadesini kullanmıştı.