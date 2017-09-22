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"Kadir Topbaş istifa etti ancak Erdoğan 'beklesin' talimatı verdi"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa ettiğini iddia etti

22 Eylül 2017 00:06

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa ettiğini iddia etti. Yarkadaş, Topbaş'ın istifanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a iletildiğini ancak Erdoğan'ın "beklesin" talimatı verdiğini de söyledi.

Twitter hesabından haberi duyuran Yarkadaş; "Kadir Topbaş, bugün beş dosyasının kendisine rağmen meclisten geçmesi üzerine, çok yakın çevresine 'istifa ettiği'ni açıkladı. Topbaş'ın bu açıklaması sonrası, konunun AKP Gnl. Başk. Erdoğan'a iletildiği; Erdoğan'ın Başkan beklesin" talimatını verdiği öğrenildi. Topbaş bunun üzerine yakın çevresine "5 EKİM'e kadar bekleyeceğim" dedi. Gözler şimdi 5 Ekim'e çevrildi. AKP'deki rant kavgası sürecek" ifadesini kullandı.

Halktv'de ana haber bültenine telefonla bağlanan Yarkadaş, Topbaş'ın bu iddiayı reddedemeyeceğini, olaylar sırasında yanında bulunan 3 kişinin de bu duruma şahitlik olduğunu söyledi. CHP'li vekil, olayın AKP'deki büyük yarılmayla ilgili olduğunu öne sürdü.

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