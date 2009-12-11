Başbakan'dan İsrail'e 'deprem gibi' uyarı!

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail uçaklarının İran hakkında istihbarat toplamak için keşif uçuşlarıyla Türk hava sahasını ihlal etmesi halinde “deprem gibi bir karşılık verileceği”ni söyledi.



İsrail’de yayımlanan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Erdoğan, tanınmış Mısırlı gazeteci Fehmi Huveydi’ye verdiği röportajda, İsrail’in casusluk amacıyla Türk hava sahasına girdiği yolundaki söylentilerle ilgili bir soruyu yanıtladı. İsrail’in bugüne kadar böyle bir şey yapmadığını belirten Erdoğan, bunun gerçekleşmesi halinde çok ciddi sonuçları olacağını söyledi ve Erdoğan “(İsrail) deprem gibi bir karşılık alır” dedi.



‘Savaşta tarafsız kalmayız’



Erdoğan, İsrailli liderleri, “Türkiye ile ilişkilerini, üçüncü bir tarafa saldırı için kart olarak kullanmaktan kaçınmaları” yönünde uyardı. Böyle bir durumda tarafsız kalmayacaklarını belirten Erdoğan, Ankara’nın “eli kolu bağlı şekilde kenarda durmayacağını” söyledi.



İsrail’in geçen yıl Gazze Şeridi’ne düzenlediği “Dökme Kurşun” operasyonuna ve ekim ayında “Anadolu Kartalı” tatbikatının iptal edilmesine de değinen Erdoğan, İsrail’in Gazze halkını “süpürdükten” sonra Türkiye ile ortak askeri tatbikata katılmayı bekleyemeyeceğini belirtti.

Erdoğan, Türk hükümetinin İsrail politikasının seçmenin görüşlerinden kaynaklandığını ve halk tarafından desteklendiğini de kaydetti. Erdoğan, “Gazze saldırıları sırasında yaşananlardan çok etkilenen Türk halkının duygularına karşı gelemeyiz” dedi.



‘Barışçıl amaçlı nükleere evet’



Erdoğan önceki gün de, Meksika ziyareti çerçevesinde Matias Romero Enstitüsü’nde “Yeni Bin Yılda Türkiye’nin Küresel Barış Arayışı” konulu bir konuşma yaptı. Konuşmasında, İran’ın nükleer kapasitesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan özetle şunları söyledi:



“Bölgemizde dünya gündemini meşgul eden en önemli meselelerden biri, uzun bir tarihe dayanan ve her zaman köklü ilişkilerimizin bulunduğu komşumuz İran’dır.



Türkiye olarak komşumuz İran’a, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmesini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliğine gitmesini her fırsatta kuvvetle telkin ediyoruz. Bununla birlikte tüm ülkelerin barışçıl amaçlarla nükleer enerjiden yararlanma hakkını da teslim ediyoruz.”



Saat Kulesi’ni ziyaret etti



Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin Mexico City Büyükelçiliği’nde Büyükelçi Alev Kılıç’ın onuruna verdiği resepsiyona katıldı. Resepsiyonda Emine Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüza-kereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Tüzmen de hazır bulundu. Erdoğan resepsiyonda, Meksika Metropoliti Athena Gores ve zamanında İstanbul’dan göç etmiş Yahudilerle de sohbet etti. Erdoğan ayrıca, Sultan Reşat tarafından 1910’da Meksika’ya hediye edilen ve üzeri çinilerle kaplı saat kulesini (solda) ziyaret etti. Bölgede yaşayan bir Türk aileyle sohbet eden Erdoğan, ailenin 2 yaşındaki Bal isimli kız çocuğunu da sevdi.



Erdoğan, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy’un merkeze alınmasını istemesine ilişkin soruya da “gerekli açıklamanın yapıldığı” yanıtını verdi.

