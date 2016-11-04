Başbakan'dan internet açıklaması: Tehlike bertaraf edildikten sonra her şey normale dönecektir

Başbakan Binali Yıldırım, HDP milletvekillerinin gözaltına alınması sırasında yaşanan internet kesintisile ilgili olarak "Güvenlik açısından zaman zaman bu tip tedbirlere başvurulabilir, bunlar geçici tedbirlerdir. Tehlike bertaraf edildikten sonra her şey normale dönecektir" ifadesini kullandı.

HDP’ye yönelik baskından sonra Twitter ve Facebook’a ve WhatsApp’a ulaşımda yavaşlama gerçekleşti. Diğer internet sitelerine normal bir şekilde ulaştığını belirten birçok kişi, sosyal medya sitelerine ulaşmakta sorun yaşadığını bildirdi. Türk Telekom'un direkt şebekeden mobil veriyi kestiği iddia edildi.

Operasyonlar sonrası Twitter, Facebook ve Whatsapp’ta sayfalar ve hesaplar arasında geçiş rahat sağlanamıyor.