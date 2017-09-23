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Başbakan'dan IKBY'ye: Bedelini ödersiniz!

"Atacağımız adımların diplomatik, ekonomik ve güvenlik boyutu olacak"

23 Eylül 2017 14:29

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de düzenlenecek bağımsızlık referandumuna ilişkin olarak atılacak adımların, "diplomatik, ekonomik ve güvenlik boyutunun olacağını" açıkladı. Yıldırım, "bunun bir bedeli olacağını" savundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu:

Her şey masada, tüm uygulamalar masada, bu referandum bir gerçekleşsin, gerisine bakarız. Bugün Meclis'te tezkere görüşülecek bu konuda desteğini ifade eden MHP'ye ve CHP'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Güvenlik meselesi olunca siyaset, bizim geleneğimizde her zaman ikinci planda kalmıştır. Bugün de bunun aynı şekilde gerçekleşmesi ülkemiz adına önemli bir gurur meselesidir. 80 milyon vatandaşımızla, 780 kilometre kare vatan toprağımızda güvenliğin devamı için hiçbir maceraya asla müsamaha göstermeyiz. Atacağımız adımların diplomatiki ekonomik ve güvenlik boyutu olacak. 

Tabii ki güvenliğimize ilişkin atılan her adımın bir bedeli olacaktır. Ama bu bedeli adımı atanlar ödeyecektir. Ama bu bedeli, günahı olmayan insanlar ödemeyecek. 

 

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