-BAŞBAKAN'DAN IĞDIR'DA EV ZİYARETİ IĞDIR (A.A) - 01.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da bir vatandaşın evini ziyaret etti. Başbakan Erdoğan, Iğdır'daki programını tamamlayıp karayolu ile Ağrı'ya dönerken, yolda kendisini selamlayan Hacı Ali Bilge'nin evine giderek, evde bulunanlarla sohbet etti. Başbakan Erdoğan'ın ne ile geçindiğini sorması üzerine ev sahibi Bilge'nin oğlu, hamallık yaptıklarını, yevmiyeyle tarlalarda çalıştıklarını ve hayvancılık yapmak için kredi müracaatında bulunduklarını söyledi. Erdoğan'ın kaç kardeş olduklarını sorması üzerine, Bilge'nin oğlunun 10 kardeşten sadece erkekleri sayarak ''4 kardeşiz'' demesi evde gülüşmeye neden oldu. Bunun üzerine Erdoğan, evde bulunan Hacı Ali Bilge'nin eşine dönerek ''Hepsi senden mi?'' diye sordu. Hacı Ali Bilge de Başbakan Erdoğan'a köylerinin Ünlendi Barajı suları altında kaldığını ifade ederek, kendilerinin istimlak konusunda hak kaybı yaşamadıklarını anlattı. Evde bulunanlara ne iş yaptıklarını soran Erdoğan, evin çocuklarına da yanında getirdiği oyuncakları dağıttı. Erdoğan'ın ziyaretine kızı Sümeyye Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu da katıldı. Hacı Ali Bilge'nin komşuları Başbakan Erdoğan evden ayrılırken sevgi gösterisinde bulundu.