Başbakan'dan hiçbir şey istemeyen tek insan

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Ankara yaptığı bir ev ziyaterinte ilginç bir olay yaşandı. Küçük Eyüp Can belki de bir başbakandan hiçbir talepte bulunmayan ilk kişi olarak siyasi tarihe geçti.





Başbakan Tayyip Erdoğan, Ankara Altındağ Belediyesi Spor Salonu'nda partisinin bazı belediye başkan adaylarının tanıtım töreninin ardından, apartmandaki vatandaşların seslenmesi üzerine bir eve konuk oldu.



İki çocuklu İbrahim Yıldız isimli vatandaşın evini ziyaret eden Erdoğan, aileyle bir süre vakit geçirdi.

Erdoğan, evin küçük çocuğu Eyüp Can'ın Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Ankara birincisi olduğunu öğrenince yakından ilgilendi. Erdoğan, başarıları nedeniyle Eyüp Can'a hediye vermek istedi. Ve ikili arasında şu ilginç diyalog gerçekleşti:



Erdoğan: Çok başarılıymışsın biz de seni İngilizce kursuna gönderelim

Eyüp Can: Teşekkür ederim gerek yok



Erdoğan: O zaman sana krampon hediye edelim.

Eyüp Can: Gerek yok sağolun.



Erdoğan: Peki o zaman derslerine yardımcı olur sana bir laptop hediye edelim.

Eyüp Can: Teşekkür ederim, istemem.



Erdoğan: Sen de hiçr şey istemiyorsun yahu, o zaman seni özel okula gönderelim bari

Eyüp Can: Gerçekten teşekkür ederim. Arkadaşlarımdan ayrılmak istemem. Siz bana sadece bir imza verin yeter.



Bu diyaloğun ardından evi inceleyen Erdoğan sobalı olan evin çatısının aktığını görünce, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye sorunun giderilmesi için yardımcı olunması talimatı verdi ve evden ayrıldı.