Başbakan'dan gözaltına alınan HDP'lilere: Şikâyet etmeyin!

Başbakan Binali Yıldırım, aralarında eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 12 HDP milletvekilinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "Hukukun üstünlüğünü tanımamışlardılar. Yapılan işlem mahkemelerin yaptığı çağrıyı yerine getirmemesi üzerine gerçekleşen işlemdir" dedi. "Siyaset, suç işlemenin bir kalkanı olamaz" diyen Yıldırım "Sayın Devlet Bahçeli, sayın Deniz Baykal, sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidip ifade veriyorsa HDP'dekiler de gidip ifadelerini verecekler. Bundan kaçındığınız zaman doğacak sonuçtan da şikayet etmemeniz gerekir" ifadesini kullandı.

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım gece yarısı yapılan operasyonla, İmam Taşçıer ise sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Ziya Pir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından ilgili bölümü şöyle:

"Şunu vatandaşlarımız, milletimiz biliyor ki Türkiye bir hukuk devleti, hukukun önünde kimsenin ayrımcalığı yoktur. Yapılan işlem hukuk çerçevesindedir. Daha önce mahkemeler dokunulmazlıkları kaldırılan 154 milletvekili hakkında çağrı yapmışlar, HDP'lilerden de sadece 1 tanesi gitmiş 54 kişi de uymamıştır. Yani hukukun üstünlüğünü tanımamışlardılar. Yapılan işlem mahkemelerin yaptığı çağrıyı yerine getirmemesi üzerine gerçekleşen işlemdir"

"Şikayet etmemeniz gerekir"

Seçimle gelen tabii seçimle gider onda kimsenin itirazı olamaz ama terörle iç içe girenler elbetteki bunun hesabını vermelidir. Orada işi birbirine karıştırılmaması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kast ettiği bugün savcılığın yaptığı işlemse iki şeyi birbirine karıştırıyor, terörle milli iradeyi karıştırmamak lazım. Seçimle geldiniz, hizmet ettiniz bir dahaki seçimde ya devam edersiniz ya da göreviniz sona erer. Buradaki iş tamamen yargısal bir faaliyettir. Seçilmiş olmasına rağmen terörle hareket eden, teşvik eden, lojistik destek veren ve bu tutumlarıyla nedenleriyle dokunulmazlıkları sona erdirilen milletvekilleri hakkında hukuki bir işlemdir. Vatandaşın kafasını karıştırmaya hakkı yok. KCK veya diğerleri, bölücü örgütün çok ismi var. Her gün aynı çağrıyı yapıyorlar bizim için farklı yok. Onlar bu çağrıyı yapmadan önce vatandaşın ve onların güvenliğini sağlamaya çalışan güvenlik güçlerinin üstünde bomba patlatanlar için gereğini yapsınlar. Kimse artık bunların çağrısına önem vermiyor.

Siyaset, suç işlemenin bir kalkanı olamaz. Sayın Bahçeli, sayın Baykal, sayın Kılıçdaroğlu gidip ifade veriyorsa HDP'dekiler de gidip ifadelerini verecekler. Bundan kaçındığınız zaman doğacak sonuçtan da şikayet etmemeniz gerekir.

