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Başbakan'dan gazetecilere: Bakanlar Kurulu da YAŞ da bitti; siz de biraz tatil yapın

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı

04 Ağustos 2017 17:08

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Yüksek Askeri Şura ve  Bakanlar Kurulu'nun değişmesiyle gündemlerinin 'ekonomil ile ilgili yeni programların' oluşturacağını söyleyen Yıldırım gazetecilere 'tatil' yapmaları yönünde de tavsiyede bulundu.

"Gündemimiz gayet yoğun. Özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Ekonomi ile ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız. Yaz sezonundan da istifade ederek hazırlık çalışmalarımızı yürütüyoruz. " diyen Yıldırım "Bakanlar Kurulu bitti,  YAŞ da bitti, siz de biraz tatil yapın." diye konuştu.

Yıldırım'a 'FETÖ' sanıklarına tek tip kıyafette rengin belli olduğuna yönelik haberler soruldu.

Soru üzerine Yıldırım'ın "Nedir son durum, sahibine soralım" diyerek döndüğü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çalışmalarımız devam ediyor. Yasal bir çalışma gerekiyor. Olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşacağız. Netleşen bir durum yok" ifadesini kullandı.

Ankara'daki eylem yasağına ilişkin soru üzerine ise Yıldırım, sözü Ankara Valisi Ercan Topaca'ya bıraktı: Yasak sadece Kızılay'da Yüksel Caddesi ve civarındaki alanı kapsıyor. Diğer her türlü eylem ve programlar bu yasağın dışındadır. 

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