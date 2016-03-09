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Politika

Başbakan'dan fezleke açıklaması: Diğer partilerin tutumlarını açık ve net görmek istiyorum

Meclis Başkanımızla da bu konuyu görüşeceğim ve bazı temaslarımız da olacak

09 Mart 2016 17:35

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda düzenlenen toplantının ardından Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Davutoğlu, dokunulmazlık fezlekeleri konusundaki soru üzerine, "Meclis Başkanı ile de görüşeceğim" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun fezlekeler hakkındaki açıklaması şöyle:
 

Meclis kürsüsünden herkes fikrini açıkça ifade etme özgürlüğüne sahiptir ama kürsü dokunulmazlığının istismar edilerek maşeri vicdanı, toplumumuzun temel değerlerini ve özellikle son dönemde terörle verilen mücadelede ortaya çıkan ortak vicdanı rahatsız eden ve teröristleri kutsayan, yapılan eylemleri mazur gören, 29 canımızı kaybettiğimiz saldırıdan sonra dahi bu tavrını sürdürenlerin tutumlarının dokunulmazlık içinde değerlendirilmesi mümkün değil. Bu çerçevede istişarelerimizi sürdürüyoruz. Meclis Başkanımızla da bu konuyu görüşeceğim ve bazı temaslarımız da olacak.

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