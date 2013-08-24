Başbakan'dan 'eş, dost, akraba getirmeyin' uyarısı

AKP'de önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak seçimlere yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Başbakan Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerine "Eş, dost, akraba, arkadaş diye birini getirip aday yapmayın. Seçimi alacak adaylar istiyorum" dedi.

Mart ayında yapılacak yerel seçimler Başbakan Erdoğan ve AKP'nin öncelikli gündemi haline geldi.

Erdoğan, parti ve kurmayları ile yaptığı toplantılarda yerel seçimlerde AKP'nin mevcuttan daha fazla belediye kazanmasına verdiği önemi dile getirdi.

Yerel seçimlerde adayın önemine dikkat çeken Erdoğan'ın, "Eş, dost, akraba, arkadaş diye birini getirip aday yapmayın. Seçimi alacak adaylar istiyorum" dediği öğrenildi.

AKP daha önceki seçimlerde olduğu gibi adayları kesinleştirirken milletvekili, bakan, teşkilat yöneticilerinin kardeş ve çocuklarının aday olmasının önleyecek bir karar da çıkartabileceği belirtiliyor.

AKP, doğru isimleri aday olarak seçmek için ise araştırma yaptırıyor. Son ankette mevcut belediye başkanlarının desteğinin yanında vatandaşın kimleri başkan adayı olarak görmek istediği de soruldu. Ankette kulislere sızan ilk bilgi ise AKP içinde yanıtı merak edilen "Gezi olayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın durumunu nasıl etkiler" sorusunun yanıtı oldu. Daha önceki anketlerde parti ile aynı oyu ya da partinin birkaç puan üstünde oy alan Kadir Topbaş'ın desteğinde de bir değişiklik olmadı. Daha önceki anketlerde yüzde 57-58'ler civarında destek gören Topbaş'ın oy oranları aynı düzeyde kaldı.



Başkanlar bakanlığa

AKP kulislerinde son günlerde ilginç bir senaryo konuşulmaya başladı. Bu senaryoya göre bazı bakanlar büyükşehir belediye başkan adaylıklarına kaydırılacak. Erdoğan, belediye başkan adayı olarak gösterilmeyecek bazı isimleri ise bakan olarak atayacak.



Cuma namazında Rabia selamı verdi

Başbakan Tayyip Erdoğan cuma namazını Subayevleri'ndeki konutunun yakınında bulunan Aksa Camisi'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından camiden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları Rabia işaretiyle selamladı. Erdoğan makam aracına binmeden önce yanına getirilen küçük bir çocukla yakından ilgilendi. Erdoğan ağlayan küçük çocuğu, başını okşayarak sakinleştirmeye çalıştı.



'Yolsuzlukla mücadele' talimatı

Başbakan Tayyip Erdoğan, yayınladığı bir genelgeyle Türkiye'nin 60 ülke tarafından benimsenen Açık Yönetim Ortaklığı isimli uluslararası girişime katıldığını belirtti, bürokrasiye yolsuzlukla mücadele çalışmalarında aktif katılım talimatı verdi. Erdoğan imzalı genelge dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede özetle şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizde tüm vatandaşlarımızın bireysel hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü standartlarının yükseltilmesi, kamu yönetiminde etkinliğin, saydamlığın, hesap verilebilirliğin ve katılımcılığın artırılması hususlarında önemli mesafeler kat edilmiştir. Bu alanlardaki gelişmelerin ve siyasi kararlılığının bir göstergesi olarak, bugüne kadar yaklaşık 60 ülke tarafından benimsenen Açık Yönetim Ortaklığı adlı uluslararası girişime ülkemiz de katılmıştır.

Bu girişim kapsamında üye ülkeler; saydamlık ve hesap verilebilirliğin artırılması ile yolsuzlukla etkin bir biçimde mücadele edilmesi, vatandaşların ve sivil toplumun kamusal karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla katılımının sağlanması, açık ve etkin bir kamu yönetimi için teknolojik imkânların daha fazla kullanılması ve vatandaşların devlet karşısında daha güçlü konuma getirilmesi temel prensipleri ışığında ulusal eylem planlarını hazırlamış ve uygulamaya başlamışlardır. Ülkemiz adına tüm plan, program, strateji ve politikaların belirlenmesi, bunların uygulanmasının takip ile gözetimi ve yapılacak çalışmalarda gerekli koordinasyonun sağlanması konularında "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu Başkanı" yetkilendirilmiştir.”