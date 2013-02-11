Ömer Dinçer 'engelli öğretmen olmaz' mı dedi?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Eğitim Bakanlığı’nın eski Bakan Ömer Dinçer döneminde TBMM Dilekçe Komisyonu’na verdiği, “Öğretmenlik bedensel engeli bulunanlar tarafından icra edilebilecek mesleklerden değildir” yanıtına tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Erdoğan’ın, Komisyon Başkanı Mehmet Daniş’i iki kez arayarak “Böyle bir yanıt var mı? Bu doğru mu?” diye sorduğu öğrenildi.

Hürriyet Gazetesi'nden Umut Erdem'in haberine göre, Karaman’dan İsmail Kılınçarslan, “Engelli öğretmen alımı yapılması” isteğiyle Komisyona bir dilekçe yazdı. Kılınçarslan’ın talebini işleme koyan Komisyon, MEB’den görüş istedi. MEB’den alınan cevabi yazıda, şunlar kaydedildi:

“Geçmişteki uygulamalar öğretmenlik mesleğinin bedensel engeli bulunanlar tarafından icra edilebilecek mesleklerden olmadığını gösterdiği, bu nedenle, özürlü öğretmen istihdam edilmesi yerine, özürlü personel istihdamına ilişkin kontenjanın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında istihdam edilecek özürlülere ayrılması düşünülmüştür.”

'Böyle bir yanıt var mı?'

Komisyon, MEB’den aldığı yanıt doğrultusunda dilekçe ile ilgili başka bir işlem yapılamayacağına kararını verdi. Başbakan Erdoğan’ın iki kez Komisyon Başkanı Daniş’i arayarak bilgi aldığı öğrenildi. Başbakan Erdoğan görüşmede Daniş’e, MEB’den gelen yazı için “Böyle bir yanıt var mı? Bu doğru mu?” diye sordu.

Bu görüşmelerin ardından AKP Sosyal İşler Başkanlığı devreye girerek bir çalışma yaptı ve engellilerin öğretmen olarak atanmalarının önünde yasal bir engel bulunmadığı görüşünde birleşildi. Şubat başlarında MEB’in engelli öğretmen atayacağı yönünde açıklama yapıldı.

'Engelliden öğretmen olmaz'

Telefonla ulaştığımız dilekçenin sahibi engelli Fransızca öğretmeni Kılınçarslan, Hürriyet’e şunları kaydetti: “Eski Bakan Ömer Dinçer ‘engelliden öğretmen olmaz’ dedi. Nabi Avcı’nın gelmesi bizim için şans oldu. Hemen bir düzenleme yapıldı. Madem olamıyor ben beş sene üniversiteyi nasıl okudum ve diplomayı alabildim? Niçin öğretmen diploması verildi? Dilekçeme verilen yanıt üzerine dava açmayı planlıyordum, tam o sırada Bakan değişikliği gerçekleşti ve bundan vazgeçtim. Dilekçem etkili oldu ve böyle bir düzenleme yapılacağı için teşekkür ediyorum.”