Başbakan'dan engelli gence internet hediyesi

Başbakan Erdoğan'ın Yozgat mitinginde, pankart açarak, engelli oğlu için köylerine internet bağlanmasını isteyen babanın talebi yerine getirildi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat mitinginde, pankart açarak, yatağa bağlı yaşayan engelli oğlu için köylerine internet bağlanmasını isteyen babanın talebi yerine getirildi.



Boğazlıyan ilçesi Müftükışla köyünde ikamet eden bedensel engelli 19 yaşındaki Barbaros Harun Şahin, babası Halit Şahin ile köylerine internet bağlanması isteğini içeren bir pankart hazırladı.



Başbakan Erdoğan'ın 24 Şubat'ta Yozgat'taki mitingine katılan baba Halit Şahin, ''Sayın Başbakanım yatağa bağlı oğlum için köyüme internet istiyorum, lütfen'' yazılı pankartı, miting sırasında açarak konuyla ilgilenilmesini istedi.



Pankartı gören Emine Erdoğan'ın, konuyu iletmesi üzerine Başbakan Erdoğan, Yozgat Valisi Amir Çiçek ile AK Parti Gurup Başkanvekili ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'a Türk Telekom ile gerekli görüşmelerin yapılarak köye internet bağlanması yönünde talimat verdi.



Başbakan Erdoğan'ın talimatı üzerine çalışmalara başlayan Vali Çiçek ve Bozdağ'ın girişimleri sonrasında, engelli gencin köyüne bugün internet bağlantısı yapıldı. Vali Çiçek ve Bozdağ, internet bağlantısını kontrol etmek için engelli genç Barbaros Harun Şahin'i evinde ziyaret etti.



İlk e-postasını Yozgat Valiliği'ne atan Şahin, ''Fenerbahçe'nin Kayseri'de oynayacağı lig maçını tirübünde izlemek istediğini'' yazdı. Vali Çiçek, talebin yerine getirileceğini söyledi.

