Başbakan'dan çocuğa şiir: İrem'in gözleri, tatlıdır sözleri…

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya'da bir grup çocuğun ilgisiyle karşılaştı. Davutoğlu, burada ismi İrem olan küçük kızın gözleri üzerine kısa bir şiir yazdı. Başbakan Davutoğlu, ’İrem’in gözleri, tatlıdır sözleri, güzeldir yüzleri’ diye şiiri tamamlarken çocuklara da "Böyle hep okuyun. Kitap sizi sevsin. Türkiye’yi size emanet ediyoruz iyi yönetin" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan ’Konya Tropikal Kelebekler Bahçesi’nin açılış törenine katılmak için dün Konya’ya geldi. Başbakan Davutoğlu, programının ardından geceyi Meram İlçesi’ndeki kendine ait konutunda geçirdi.

Davutoğlu, bugün saat 17.30’a kadar konutunda dinlendi. Başbakan Davutoğlu, ardından ablası Ayşe Çalık’ın oğulları Hüseyin ve Mehmet Çalık’ın avukatlık ofislerini ziyaret etti. Basına kapıla gerçekleşen ziyaretin ardından yeğenlerinin ofisinden çıkan Başbakan Davutoğlu, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Bu sırada bir grup çocuğun ’Ahmet amca’ diye slogan atması üzerine Davutoğlu, çocuklarının yanına gidip ”En güzel tempoyu siz tuttunuz”dedi. Çocuklar ile sohbet eden ve yıl sonunda aldıklarını karnelerindeki notları soran Başbakan Davutoğlu, çocuklarla selfie çektirdi.

Davutoğlu'ndan İrem'e şiir

Çocuklara satranç ve kitap hediye eden Başbakan, kitap okuyup okumadıklarını sordu. Bir çocuğun şiir kitabı okuduğunu söylemesi üzerine Davutoğlu, çocuğa şiir okumasını istedi. Çocuğun şu an için bir şiir hatırlamadığını söylemesinin ardından Davutoğlu, orada bulunan ve ismi İrem olan küçük kızın gözleri üzerine kısa bir şiir yazdı. Başbakan Davutoğlu, ’İrem’in gözleri, tatlıdır sözleri, güzeldir yüzleri’ diye şiiri tamamlarken çocuklara da "Böyle hep okuyun. Kitap sizi sevsin. Türkiye’yi size emanet ediyoruz iyi yönetin" dedi. Bu sırada biraz ilerdeki bir sitenin bahçesinde bulunan çocuklarında ’Ahmet amca’ şeklinde slogan atması üzerine Davutoğlu, bahçe duvarının üzerinden elini uzatıp, çocuklarla selamlaşıp, selfie çektirdi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Topkapı Sarayı’nda düzenlenecek olan ’Şehir-İnsan Proje Tanıtımı’ programına katılmak için özel uçak ’ANA’ ile saat 18.40 sıralarında İstanbul’a hareket etti.