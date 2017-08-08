Başbakan'dan CHP'li Akaydın'a: Sen ne biçim insansın; şehitlerimizin ruhunu incitecek sözleri nasıl söylersin

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman Focus dergisine verdiği mülakatta söyledikleriyle ilgili "Türkiye'de can güvenliği yok, mal güvenliği yok, turistler gelmesin' diyor. Bu ne demek. Bu memleketin bir evladıysan nasıl sen ülkeni dünyaya şikayet edersin. Kılıçdaroğlu gelmesin dese de geliyor. Fakat, sayın Kılıçdaroğlu belli ki, Türkiye'de turizmin gelişmesinden, refahın artmasından, insanların iş sahibi olmasından hiç mutlu değil." dedi.

CHP'den "Kılıçdaroğlu 'Türkiye'de kimsenin güvenliği yok' dedi" iddiasına yalanlama

CHP liderinin "yabancı dergilerden medem umduğunu" ifade eden Yıldırım, " O ölen 250 vatandaşın katili devlettir." sözleriyle gündeme gelen CHP’li Mustafa Akaydın'ı da "Bir milletvekili diyor ki; 15 Temmuz darbesi bir tiyatrodur. Bu ne biçim darbe diyor. Meclis'i bombaladı 1 milletvekili bile ölmedi. Bizim pilotlarımız bardaktaki suya bile nişan alıyorlar diyor. Sen ne biçim insansın. Şehitlerimizin ruhunu incitecek sözleri nasıl söylersin." sözleriyle eleştirdi.

Ankara'da temel atma töreninde konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

Vatandaşımızın sesine kulak veriyor, derdine derman olmaya çalışıyoruz. Malum, yaz dönemi Ağustos ayındayız, hava sıcak, rehavet var. Hükümet olarak biz rehavete kapılmadan bu zamanları değerlendiriyoruz, önümüzdeki seçim için yapacağımız işlerin hazırlıklarını yapıyoruz. Yaz dönemi vatandaşlarımızdan gelen istekleri değerlendiriyoruz. Yazın rehavetine kendini kaptıranlar, milleti üzmek için incitmet için var güçleri ile çalışıyorlar.

Bir haber çıktı, bir Alman dergisinde. Ana muhalefet partisinin başkanı ne diyor, bu dergiye beyanat vermiş. Kılıçdaroğlu iyi dinle. Önce 15 Temmuz'a kontrollü darbe dedin, seni uyardık, millet 16 Nisan'da sana gereken cevabı verdi. "Türkiye'de can güvenliği yok, mal güvenliği yok, turistler gelmesin" diyor. Bu ne demek. Bu memleketin bir evladıysan nasıl sen ülkeni dünyaya şikayet edersin. Kılıçdaroğlu gelmesin dese de geliyor. Fakat, sayın Kılıçdaroğlu belli ki, Türkiye'de turizmin gelişmesinden, refahın artmasından, insanların iş sahibi olmasından hiç mutlu değil. Bırakın bir parti başkanını herhangi bir vatandaş böyle laflar eder mi kendi memleketi için. Şimdi Türkiye'de adalet yok dedi, yollara düştü.

"Sen ne biçim insansın"

Kılıçdaroğlu şimdi yabancı ülkelerden, yabancı dergilerden medet umuyor. Yazık, yazık. Adalete, terör sempatizanları ile yol yürüyerek ulaşamazsın ey Kılıçdaroğlu. Bu CHP iyice şirazesinden çıktı. Bir milletvekili diyor ki; 15 Temmuz darbesi bir tiyatrodur. Bu ne biçim darbe diyor. Meclis'i bombaladı 1 milletvekili bile ölmedi. Bizim pilotlarımız bardaktaki suya bile nişan alıyorlar diyor. Sen ne biçim insansın. Şehitlerimizin ruhunu incitecek sözleri nasıl söylersin.

"FETÖ'yü aklamak sizin haddinize mi?"

FETÖ'yü aklamaya çalışmak sizin haddinize mi? 17-25 yargı darbesinden sonra da Pensilvanya'ya gittiğini ve terör örgütünün ne kadar güzel çalışmalar yaptığını da ballandıra ballandıra anlatmıştı. Kılıçdaroğlu bu kepazeliğe bir son ver. Millet, bu adama karşı ne yapacağını merakla bekliyor. Birçok alanda yatırımlarımız devam ediyor. "

"O demokratik unsurları açıklasın da görelim"

"Kılıçdaroğlu, '2019'a hazırlanacağız' dediği o demokratik unsurları açıklasın da görelim. Sırtını teröre dayayan HDP mi? Sözde adalet yürüyüşü boyunca devlete ve millete kin ve nefret kusan FETÖ artıkları mı? Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör militanları mı? Sayın Kılıçdaroğlu, ortaklık yapacağın bir demokratik unsur varsa, eğer gerçekten arıyorsan 15 Temmuz'da sokaklarda kahramanlık destanı yazan millete dön, millette ara."

"1 milyar liralık kentsel dönüşüm ile Sincan'ın çehresini değiştireceğiz"

"14 Nisan'da Sincan'daydık. Sincan Belediye Başkanımız talepleri, beklentileri bizden istedi. Şimdi artık, bu talepleri yerine getirme zamanı. Birer birer bu projeleri hayata geçiriyoruz. Dev spor kompleksimizin inşaatı başladı. İçinde ağız diş sağlığı servisi olan hastanenin inşaatı başlayacak. Yaklaşık 1 milyar liralık kentsel dönüşüm ile Sincan'ın çehresini de değiştireceğiz. Bugün temelini atacağımız bölünmüş yol açıldığı zaman sanayi merkezleri arasında ulaşım çok daha kolay olacak. Ulaşım şehir içine girmeden yapılmış olacak."