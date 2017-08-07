CHP'den "Kılıçdaroğlu 'Türkiye'de kimsenin güvenliği yok' dedi" iddiasına yalanlama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman Focus dergisine verdiği mülakatta "Uzun zamandır Türkiye'de halihazırda hiç kimse için güvenlik garantisi olmadığını söylüyorum, ne canınız ne de mal ve mülkünüz için" dediği iddiasına Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yalanlama geldi. CHP'den yapılan açıklamada, Focus'a tekzip metninin gönderildiği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da yayın yapan Focus dergisinden Frank Nordhausen'ın sorularını yanıtladı.

CHP Lideri, ülkede can ve mal güvenliğinin olmadığını söylediği iddia edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mülakatta "Bir kamuoyu yoklamasına göre Almanların yüzde 90'ı şu sıralar Türkiye'ye seyahat etmek istemiyor çünkü mesela yanlış bir tişört veya yanlış bir şaka yüzünden tutuklanmaktan korkuyorlar. Bu korkuyu duymakta haklılar mı?" sorusuna şöyle yanıt verdiği öne sürüldü:

"Ne yazık ki böyle bir ortamın gerçekten mevcut olduğunu tespit etmek durumundayım. Uzun zamandır Türkiye'de halihazırda hiç kimse için güvenlik garantisi olmadığını söylüyorum, ne canınız ne de mal ve mülkünüz için. Devlet elbette terör organizasyonlarının propagandasına karşı önlemler almalıdır. Maalesef yasaların geçerli olmadığı ve adaletsiz bir dönemde yaşıyoruz. Dünyanın güvenini yeniden kazanmak için Türkiye acilen normale ve demokrasiye geri dönmek zorunda."

CHP'den yalanlama

CHP Genel Merkezi, bu iddiayı bugün yalanlayarak Alman Focus dergisine bir tekzip metni gönderileceğini açıkladı.