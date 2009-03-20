Başbakan'dan Baykal'a "Televole'ye çık"

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin ''hakaret edip, iftiralar attığını'' belirterek, ''Tutturmuş bir şey televizyon, televizyon... Hayırdır ya televizyonda şov mu yapacaksın? Televole'de var bir tane adamın, çık onunla yap'' dedi.





Erdoğan, Aktekke Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmaya, ''tarihin, kültürün şehri'' olarak nitelediği Karaman'ı ''gönülden selamladığını'' belirterek başladı.



Yeni bir sürecin arifesinde olduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:



''29 Mart'ta Türkiye yeniden bir seçim yapıyor, yerel yöneticilerini belirlemek için tercihte bulunacak. İşte demokrasinin güzelliği bu, milli iradenin güzelliği bu, 6.5 yıl boyunca milletimize hizmet üretmenin gayreti içinde olduk. 5 yıl boyunca belediyelerimizde, şehirlerimizin güzelleşmesi, kalkınması için çaba sarf ettik. Şimdi de milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Milletimizin önünde muhasebemizi yapıyoruz. Yaptıklarımızı, hizmetlerimizi anlatıyor, projelerimizden, daha fazla yapacaklarımızdan bahsediyoruz. Ne CHP'sinde ne MHP'sinde bunları göremezsiniz. Muhalefetin nasıl bir dil kullandığını görüyorsunuz, nasıl hakaretler ettiklerini, nasıl iftiralar attıklarını görüyorsunuz.''



Muhalefet partilerini eleştiren Erdoğan, ''Yıllarca Ankara'dan dışarıya çıkamadılar. Yıllarca ofislerinden başlarını uzatmadılar. Yıllarca milletin içine giremediler, milletin halini sormadılar'' diye konuştu.



“Laf salatası yapma, dürüst ol”



Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



''Bunların lügatinde hizmet diye bir kavram yok. Yatırım diye, üretim diye bir sözcük yok. Tek bildikleri karalamak, çamur atmak, demagoji yapmak. Tutturmuş bir şey televizyon, televizyon, hayırdır ya televizyonda şov mu yapacaksın? Televole’de var bir tane adamın, çık onunla yap. Onunla iyi anlaşırsın ama kusura bakma bizim işimiz var. Biz bu ülkenin ciddi meselelerini konuşuyoruz. Ha benim milletim bir şov yapacak 29 Mart akşamı o zaman nasıl bir şov olacağını göreceksin. Ve milletim orada, sandıkta demokratik bir şov yaparak dersini verecek, bunu göreceksin.



Kampanya boyunca hakaretten başka bir şey üretmediler. Bana, şahsıma, aileme, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na ve Başbakanlık makamına en ağır ifadeleri kullandılar, kullanmaya da devam ediyorlar. Onlara defalarca söyledim 'Bak Sayın Baykal varsa eserinle konuş'. Allah aşkına 'hiç benim eserim şudur' diye duydunuz mu? Bahçeli'ye dedim 'Varsa bir eserin onu söyle' de ki 'şurayı biz yaptık' şimdi bana cevap veriyor. Diyor ki 'Başbakan 79 yılı inkar ediyor' Ben 79 yılı inkar etmiyorum, ben senin Başbakan Yardımcılığı yaptığın döneme atıfta bulunuyorum. Sen ne yaptın? Sen bunu söyle, diyorum. Orada farklı bir laf salatası yapma dürüst ol. Ben sana sesleniyorum, Baykal'a sesleniyorum, ne yaptınız, bana bunun cevabını verin, diyorum.''

