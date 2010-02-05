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Politika

Başbakan'dan Bahçeli'ye 100 bin liralık tazminat davası

Başbakan Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Devlet Bahçeli hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davas&

05 Şubat 2010 02:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM GenelKurulundaki olaylara ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamayla kişilik haklarınasaldırıda bulunduğu gerekçesiyle, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 100 binTL'lik manevi tazminat davası açtı.

Avukatlar Fatih Şahin ve Muammer Cemaloğlu'nun açtığı davanındilekçesinde, Bahçeli'nin dün yaptığı yazılı açıklamada, "müvekkilleri BaşbakanErdoğan'ı ağır biçimde suçlayıcı ve aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı"kaydedildi.Bahçeli'nin açıklamasının bazı bölümlerine yer verilen dilekçede,Bahçeli'nin, bu ifadeleriyle eleştiri ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığıdile getirildi."Davalının (Bahçeli), basın açıklamasıyla açıkça hakaret etmeyi,aşağılamayı, müvekkil Sayın Erdoğan'ın kişilik haklarının toplum katındazedelenmesini, müvekkilimizin toplumun husumetine ve kinine maruz kalmasınıamaçladığı açıkça ortadadır" ifadesi kullanılan dilekçede, Bahçeli'den 100 binTL manevi tazminat talep edildi.

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