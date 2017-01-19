Başbakan'dan AKP'li vekillere: Maskeli hesaplara dikkat; sosyal medyada fitne çıkarmak isteyen var

AKP'de MYK ve milletvekili toplantılarında, anayasa sürecinde dikkat edilecek iki başlığın öne çıktığı belirtildi. Başbakan Binali Yıldırım’a, parti içinde bazı milletvekillerini hedef alan ve onların fireci olabileceği konusunda ithamda bulunan bazı sitelerden örnekler verildi. Yıldırım da, bu konuyu milletvekili toplantısında gündeme getirdi ve bir kısmı AKP’ye yakın görünen bu sitelerdeki yorumlara itibar edilmemesini istedi. Yıldırım, "Sosyal medyada fitne çıkarmak isteyen var. Maskeli hesapların ardında ‘çamur at izi kalsın’ mantığıyla hareket eden, camiamız içinde tefrika ve fitne yaymak isteyen hesaplara dikkat edin, bunlara prim vermeyin. Geçmişte 367 oy garabetinde olduğu gibi, yeni bir hukuk garabeti yaratmak isteyen, provokif amacı olanlar var" dedi. Yıldırım, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir" dedi.

CHP’li Erdem: AKP’liler, açık oy kullanmayanları fişliyor

Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Yıldırım özetle şunları söyledi:

"Kaygılar yersiz"

“Bizim Cumhurbaşkanımızla aramız iyi. Ama yarın egosu güçlü iki isim olsa, bu iki başlılık sorun yaratır. Ülke yönetilemez hale gelir. Koca ülke iki başlılık nedeniyle kımıldayamaz hale gelir. Biz şimdi iki başlılığı ortadan kaldırıyoruz. Başkanlık benim projem. Üzerinde çok uzun süre sessiz ve derinden çalıştım. Sonra MHP ile diyaloğu kurduk. Bunu başarmak istiyorum.

(‘Tek adam’ eleştirileri) Kaygılar yersiz. Kimsenin rejimle derdi yok. Bu yeni sistemde biz en çok iki dönem alırız. Sonra CHP kazanabilir. Ona göre çalışsınlar, ona göre aday bulsunlar. Hem Meclis hem de Cumhurbaşkanı birbirlerini karşılıklı seçime götürebilir. Bu giyotin sistemidir. Tek adamlığı önler. Uzlaşmayı zorunlu kılar.

"MHP ile anlaştık"

Bu sistem başkanlıktır. Biz öteden beri başkanlığı savunuyoruz. Ama biz MHP ile anlaştık. Beraberce buna 'Partili Cumhurbaşkanlığı' diyoruz, ki bu da doğrudur. Adına takılmayın. Bu ülkeyi kurtaracak sistem. Devlet bey devleti düşünüyor. Ülkenin beka sorununu görüyor. Fiili durumun uzun sürmesini devlet için riskli buluyor. Devletin Cumhurbaşkanı’nın sürekli tartışma konusu yapılmasını istemiyor. Referandumdan sonra bu tartışmaların biteceğini biliyor. Çok sorumlu bir devlet adamı.

"(MHP’nin itirazları gözetildi mi?) Evet. Teklif karşılıklı 3-4 kez gitti geldi. Yargı ve Cumhurbaşkanlığı’nın yetkileri hususunda MHP’nin hassasiyetleri oldu. Onları gözettik. Sonuçta müzakere ile yol aldık. Elbette bu süreç MHP’ye de yarayacak. Oylar sağ cenahta konsolide olacak. Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir. Sonuçta siyaset toplumun dengelerine göre yapılır."

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulis haberi şöyle:

Toplantılarda, Anayasanın ikinci tur oylamasında tek bir oyun bile önemine vurgu yapılarak, dikkat edilmesi gereken konular sıralandı. Toplantılarda, vekillere, “Oy kullanırken zarflara dikkat edin. Zarfı aldığınızda içinde pul olup olmadığına bakın. Eğer içinde pul varsa, oyunuzun geçersiz olmasına neden olabilir. Oyunuzu kullandıktan sonra zarfı mutlaka kapatın” dendi. Başbakan da, “Hukuki bir tartışmaya neden olacak davranışlardan kaçının” dedi.

Uyarılar: Göstere göstere kullanmayın

Anayasa görüşmelerinin birinci turunda AKP milletvekillerinin açıktan oy kullanmalarını, muhalefet milletvekillerinin videoya çekmesiyle yaşanan gerginliklere önlem getiriliyor. AKP yönetimi milletvekillerini uyararak "Göstere göstere oy kullanmayın. Oylamanın provoke edilmesine izin vermeyin. Kabinde ya da dışarıda oyunuzu istediğiniz gibi kullanın ama şova dönüşmesin" uyarısı yapıldı.