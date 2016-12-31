Başbakan'dan ABD'ye: Türkiye ve Rusya'nın inisiyatifine bırakmayın; Suriye ateşkesinde siz de aktif olun

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye’de başlayan ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, "Suriye’de kalıcı barış ve geleceği konuşma konusunda bir zemin oluştuğunu" söyledi. ABD ve bölge ülkelerine de seslenen Yıldırım, "Türkiye ve Rusya’nın inisiyatifine bırakmayın. Paydaşlar, ABD, koalisyon güçleri, bölge ülkeleri de aktif olsun" çağrısında bulundu. ABD’nin yeni yönetimine de seslenen Başbakan, "PYD konusunda Türkiye’nin hassasiyetlerini anlayacaklarına inanıyoruz" dedi.

Büyükelçi suikastından bir gün sonra Rusya, Türkiye ve İran Moskova'da Suriye'nin geleceğine dair üçlü zirvede buluşmuştu:

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın haberi şöyle:

"Erdoğan'ın gayreti"

Başbakan Yıldırım, Suriye'de ilan edilen ateşkes konusunda başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyük gayreti olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhataplarıyla sürekli telefonda diplomasi trafiği yürüttüğüne dikkat çeken Yıldırım, hükümetin, dışişleri bakanlığının ve istihbarat servislerinin de ateşkesin sağlanması konusunda önemli çalışmaları olduğunu kaydetti. Bundan sonraki sürecin önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, özetle şunları söyledi:

"Zemin oluştu"

"Sonraki adım artık siyasi çözüm görüşmeleri. Taraflar Suriye’nin birliği ve beraberliği için oturup uzlaşacaklar. Bu işin zemini işte bu ateşkesle oluştu. Ateşkesin en büyük önemi kalıcı durum, barış görüşmeleri için bir zemin ortaya çıkarması. Geleceği konuşabilecek bir zemin var artık. Türkiye’nin bunda büyük katkısı oldu. Bizim amacımız orada masum tek bir insanın bile ölümüne engel olmak. Bu bile tek başına önemlidir. Bu bir başlangıçtır. Devamı daha önemli. Sadece Türkiye ve Rusya’nın öncülüğüne de kalmamalı.

"İran da bu işin içinde. Ancak paydaşlar, Amerika Birleşik Devletleri, koalisyon ülkeleri, diğer bölge ülkelerinin de daha aktif olmasını bekliyoruz. Birleşmiş Milletler de önemli.

Trump yönetimine çağrı

"DEAŞ ve El Nusra terör örgütleri bu ateşkesin dışında. Türkiye'nin PYD ile de mücadelesi sürecek. YPG-PYD-PKK iç içe geçmiş durumda. YPG, bölgede ve Suriye’de sıkıntı yaratıyor, üstelik Türkiye’deki PKK terör örgütüne de lojistik destek veriyor. PYD/YPG bizim için terör örgütüdür. ABD’li dostlarımızın artık bunu anlayacağını biliyoruz. Yeni yönetim (Trump yönetimi) inşallah bu konuları Türkiye ile birlikte yakından değerlendirip, hassasiyetlerimiz çerçevesinde politika oluşturur."

"2016 zordu"

Başbakan Binali Yıldırım, dün cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada da özetle şunları söyledi:

"2016 yılı zor bir yıl oldu. Darbe teşebbüsünden tutun, terörle mücadelenin yaşandığı yıl oldu. Güzel şeyler de oldu. Suriye’de ülke genelinde ateşkes sağlanması için mutabakata varıldı. Türkiye aktif bir rol oynadı Rusya ile beraber. İnşallah 2017 huzur, barış getirir. (Suriye-Astana süreci ile ilgili) Bu süreç herkese açıktır. Ölümü durduruyor. Kimse ölümlere, insanların anlamsız bir savaş adına yok olmasına rıza göstermez. BM başta olmak üzere koalisyon güçleri, teröre bulaşmamış, terör övmeyen herkes bu sürecin bir parçasıdır. İnşallah bundan sonra kalıcı hale gelirse, siyasi çözüm süreci başlayacak.

"Kurşu adres tanımaz"

"Terörle mücadele ortak bir anlayışı gerektiriyor. Türkiye, ABD, koalisyon ülkeleri, hepimizin ortak amacı beraber terör yuvalarını ortadan kaldırmak. Rusya ile de müşterek çalışmalarımız var. ABD ile de var. Orada bulunmamızın amacı bellidir; can ve mal güvenliği sağlamak. Güney sınırlarımızdan yapılan saldırıların önüne geçmek ve terörle mücadele de gerekli desteği sağlamak. (PKK üst düzey 5 yöneticisinin yakalandığı iddiası) Terörle mücadelede gidilecek neresi varsa gidilecek. Elebaşları dahil. Hepsini etkisiz hale getirmek için de hükümetimiz kararlılık içindedir. En sahadaki ile en tepedeki arasında bizim için fark yoktur. (Kandil’i mi ifade ediyorsunuz?) Adrese lüzum yok. Kurşun adres tanımaz. Nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar enselerindeyiz. Bu işin şakası yok.”