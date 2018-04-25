T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan'dan Abdullah Gül yorumu: Ne eski ne de yeni yerine yaranamaz

"Önemli bir siyasi hareketten ayrıldığınızda..."

25 Nisan 2018 21:59

Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olası cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak "Önemli bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski yerinize ne de yeni yerinize yaranamazsınız" yorumunda bulundu.

İspanya ziyareti dönüşü gazetecilere konuşan Başbakan, Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olacağı söylentilerine ilişkin soru üzerine "Uzun yıllar içerisinde bulunduğunuz, önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski ne yeni yerinize yaranamazsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir” cevabını verdi.

ETİKETLER

abdullah gülbinali yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24