Başbakan'dan Abdullah Gül yorumu: Ne eski ne de yeni yerine yaranamaz

Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olası cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak "Önemli bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski yerinize ne de yeni yerinize yaranamazsınız" yorumunda bulundu.

İspanya ziyareti dönüşü gazetecilere konuşan Başbakan, Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olacağı söylentilerine ilişkin soru üzerine "Uzun yıllar içerisinde bulunduğunuz, önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski ne yeni yerinize yaranamazsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir” cevabını verdi.