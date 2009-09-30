Başbakan'a yine protesto

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) 2009-2010 akademik yılı açılışına katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto etmek amacıyla pankart açan ve kendilerini saat kulesine zincirleyen toplam 6 öğrenci gözaltına alındı.

Başbakan Erdoğan'ı protesto eden 2 üniversite öğrencisi, vilayet binasının karşısındaki Saat Kulesinin direklerine kendilerini zincirle bağladı.

Zincirli 2 kişinin yanında bulunan 2 üniversite öğrencisi de IMF ve Dünya Bankası karşıtı pankartlar açtı.

Konak Meydanı'nda görevli polisler, Başbakan Erdoğan Vilayet binasına gelmeden, kendilerini zincirleyen ve pankart açan 4 üniversite öğrencisini gözaltına aldı.

Kimlikleri bildirilmeyen 4 öğrenci, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Açılış töreninde de protesto vardı

Başbakan Erdoğan'ın katıldığı DEÜ'nün açılış töreninin düzenlendiği Sabancı Kültür Merkezi'nin yanında bulunan Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, slogan attılar.

Polisin Sabancı Kültür Merkezi'ne yaklaşmasını engellediği toplulukta bulunan bir kişi, basın açıklaması yaparak Başbakan Erdoğan'ın İzmir'e gelişini protesto etmek amacıyla toplandıklarını söyledi.

Basın açıklaması yapılırken gruptan ayrılarak Atatürk Kültür Merkezi'nin yanındaki viyadüğe çıkan 2 kişi, "Cumhuriyet düşmanı Tayyip'i istemiyoruz" yazılı pankartı asmak istedi.

Polisler, 2 kişiyi pankartı asmadan yakalayarak ekip aracına götürdü. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çağatay Yıldız ve Cem Durak'ın üniversite öğrencileri oldukları bildirildi.