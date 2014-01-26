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Başbakan'a 'Soundcloud neden kapatıldı' sorusu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, kapatılan Soundcloud internet sitesi hakkında Başbakan Erdoğan'a soru önergesi yöneltti

26 Ocak 2014 14:49

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, ’soundcloud’ isimli internet sitesinin kapıtalmasını Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ’-24 Ocak 2014 tarihinde SoundCloud.com sitenin kapatılma gerekçesi nedir?’ diye sordu.

Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde şu sorular yer aldı;

-24 Ocak 2014 tarihinde SoundCloud.com sitenin kapatılma gerekçesi nedir?

-SoundCloud.com sitesine Türkiye’den erişimin durdurulması kararı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ’TİB tarafından mı alınmıştır?

-24 Ocak 2014 tarihinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kararının işleme alınmasının talimatını kim verdi?

-24 Ocak 2014 tarihinde SoundCloud.com sitesine Türkiye den erişimin durdurulması ile ilgili olarak Mahkeme Kararı bulunmakta mıdır?

-Bulunmakta ise 2012/656 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) bu kararı neden daha önce işleme koymamıştır?

-SoundCloud.com sitesine erişimin yasaklanması kararının alınmasında sitenin ihale pazarlıkları ve yolsuzluklarla ilgili telefon kayıtlarını yayınlamasının etkisi olduğu iddiası doğru mudur?

-Soundcloud.com sitesinin erişime kapatılması kararının ses kayıtlarının yayınlandığı gerekçesiyle alındığı iddiası doğru mudur?

-17 Aralık’taki büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun haberlerini yaptıkları için kaç haber sitesi kapatılmıştır? Kapatılma gerekçeleri nedir?

-17 Aralık’taki büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun haberlerini yaptıkları için kaç televizyon kanalına ceza verilmiştir?

-17 Aralık’taki büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun haberlerini yaptıkları için kaç gazeteci ve yazar işten atılmıştır?”

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