"Başbakan'a sesleniyoruz; TOKİ ve Emlak Konut, inşaat firmalarına 'Sözcü'ye ilan vermeyin' diye baskı kuruyor"

Sözcü, TOKİ ve Emlak Konut'un birlikte proje yaptığı şirketlere, gazeteye ilan verilmemesi yolunda baskı yaptığını iddia etti. "İlan vermekte ısrar eden iş adamlarına yüklü miktarda ceza keserek yıldırma programının uygulandığını" öne süren Sözcü, "Bu yüzden dev inşaat firmaları ilanlarını, satışı çok düşük olan gazetelere vermek zorunda kalıyor. Gerçekten alıcı olan hedef kitlesine ise ulaşamıyor" ifadesini kullandı. "Başbakan Binali Yıldırım'a sesleniyoruz" denen açıklamada, "15 Temmuz, birlik ve beraberlik için bir millattı… Ülkedeki tüm kesimler üzerinde, kardeşlik rüzgarı estirmişti. Ama bu hava, devletteki alt düzey bürokratlar yüzünden bozulmaktadır. Türkiye'nin en çok satan gazetesi Sözcü'ye yapılan haksızlığa 'dur' deyin, adaletsizliği düzeltin" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Anlaşılan o ki, Yenikapı ruhu devletin bazı bürokratları tarafından iyi anlaşılmamış… Çünkü kaynaştırıcı olacaklarına hâlâ ayrımcı olmaya, medyayı yandaş ve muhalif diye ayırmaya devam ediyorlar" dendi.

Sözcü'nün açıklaması şöyle:

Türkiye 15 Temmuz'da büyük bir darbe tehlikesi atlattı. Başta medya olmak üzere, ülkenin tüm kesimleri darbeye karşı tek yürek oldu, demokrasiyi savundu…

İktidar ve muhalefet kenetlendi, Yenikapı ruhu doğdu… Bu sıkıntılı süreçte basın, verdiği demokrasi sınavıyla dünyanın takdirini kazandı.

Ekonomik çökertme

Anlaşılan o ki, Yenikapı ruhu devletin bazı bürokratları tarafından iyi anlaşılmamış… Çünkü kaynaştırıcı olacaklarına hâlâ ayrımcı olmaya, medyayı yandaş ve muhalif diye ayırmaya devam ediyorlar. Tıpkı 15 Temmuz öncesinde olduğu gibi… Muhalif medyaya operasyon üstüne operasyon yapıyorlar. Ekonomik olarak çökertmeye çalışıyorlar.

"İlan vermeyin" tehdidi

Örneğin, devletin inşaat sektöründeki kuruluşları olan TOKİ ve Emlak Konut, birlikte proje yaptığı işadamlarının SÖZCÜ'ye ilan vermesini yasadışı şekilde engelliyor. Dahası, ilan vermekte ısrar eden işadamlarına yüklü miktarda ceza keserek yıldırıyor. Bu yüzden dev inşaat firmaları ilanlarını, satışı çok düşük olan gazetelere vermek zorunda kalıyor. Gerçekten alıcı olan hedef kitlesine ise ulaşamıyor.

Haksız rekabet var

Bunun son örneği dün yaşandı… İşadamı Ali Ağaoğlu'nun bir projesiyle ilgili reklamları 14 gazetede birden yayınlandı. İşin ilginç yanı, bu gazeteler arasında bayi satışı gerçek olan da vardı, satışı şişirilmiş olan da vardı… Ancak, TOKİ ve Emlak Konut'un baskısı yüzünden bu ilanlar, başta SÖZCÜ olmak üzere muhalif gazetelere verilmedi. Haksız rekabete yol açıldı.

Normal hukuk devletinde, TOKİ gibi bir kamu kuruluşunun ortak proje yaptığı inşaat firmalarına, “Muhalif medyaya ilan vermeyin” diye baskı yapması kabul edilemez. Böyle durumlarda Rekabet Kurumu devreye girip bu haksızlığa son verir.

Patronlar isyan ediyor

Bu ayrımcılıktan inşaat firması patronları da şikayetçi… Patronlar, TOKİ ve Emlak Konut yetkililerine, “Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden biri olmasına rağmen, SÖZCÜ'ye reklam veremiyoruz. Oysa en çok bu gazeteden dönüş oluyor. Satışlarımız artıyor. Buraya reklam veremediğimizde satışımız ve kazancımız düşüyor” diye tepki gösteriyor.

Adaletsizliği önleyin

Başbakan Binali Yıldırım'a sesleniyoruz: 15 Temmuz, birlik ve beraberlik için bir millattı… Ülkedeki tüm kesimler üzerinde, kardeşlik rüzgarı estirmişti. Ama bu hava, devletteki alt düzey bürokratlar yüzünden bozulmaktadır. Türkiye'nin en çok satan gazetesi Sözcü'ye yapılan haksızlığa “dur” deyin, adaletsizliği düzeltin…