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Spor

'Başbakan’a saygımızdan ötürü düğünde alkol servisi yapılmayacak'

Nikah şahitliğini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Sinem Kobal - Arda Turan çiftinin düğünlerinde alkol servisi yapılmayacak

27 Şubat 2013 12:13

Atletico Madrid'li futbolcu Arda Turan ile oyuncu Sinem Kobal 15 Haziran'da gerçekleşecek olan düğünleri ile ilgili 'Başbakan’a saygımızdan ötürü düğünde alkol servisi yapılmayacak' dedi.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünde ikilinin nikah şahitliğini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Düğünleri merakla beklenen ünlü ikilinin düğününde Erdoğan nedeniyle alkol servisi yapılmayacak.
 
focushaber.com'da yer alan habere göre, Erdoğan düğünden ayrıldıktan sonra alkol servisi başlayacak. Düğüne Arda'nın Atletico Madrid'li takım arkadaşları da katılacak.

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