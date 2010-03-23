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Yaşam

Başbakan'a pankartlı protestoya 10 ay hapis

Ramazan Kandöken, 2008 yılında Başbakan'ı katıldığı tören sonrasında pankart açarak protesto etmişti.

23 Mart 2010 02:00

T24 - İstanbul'da 2008 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı katıldığı tören sonrasında pankart açarak protesto eden Ramazan Kandöken, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılan tutuksuz sanık Ramazan Kandöken, demokratik tepkisini gösterdiğini ve hakaret amacı olmadığını savunarak, eyleminin düşünce özgürlüğü kapsamına girdiğini öne sürdü.

Sanık hakkındaki kararını açıklayan mahkeme hakimi, 1 yıl hapse çarptırdığı Kandöken'in cezasını, mahkemedeki iyi halini göz önünde bulundurarak 10 aya indirdi. Hakim, söz konusu hükmün açıklanmasını geri bırakarak, sanık hakkında 5 yıl boyunca denetimli serbestlik uygulanmasına karar verdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı 2008 yılında İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ile katıldığı törenin ardından pankart açarak protesto etikten sonra gözaltına alınan Kandöken hakkında ''devlet büyüklerine hakaret'' suçundan dava açılmıştı.

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