Başbakan'a örtülü ödenek suçlaması

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, örtülü ödeneğin başında bulunduğunu söylediği Maksut Serim ve eski Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Hikmet Bulduk'a yönelik iddialarda bulundu.



Serim'in, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Vakıfbank Valide Sultan Şubesinde müdür olduğunu ifade eden Kart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına çifte hesaplar açıldığını, İGDAŞ, BELBİM, İSTAÇ, İSTON ve İSFALT gibi belediye iştiraklerinin tüm gelirlerinin, burada toplandığını savundu. Kart, bu hesaplardan belli basın organlarına kaynak aktarıldığını söyledi.



Atilla Kart, Vakıfbank Valide Sultan Şubesi aracılığıyla, İGDAŞ, BELBİM, AKBİL ve diğer bağlı iştirak ilişkileri sürecinde yapılan yolsuzluk tutarının, bugünkü fiyatlarla 1,5 milyar dolar düzeyinde olduğunu öne sürdü. Kart, bu

gelişmelerin, "AK Parti iktidarının yolsuzluk havuzunu, 1994'ten itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturduğunu gösterdiğini" savundu.



Üniversite diplomasının sahte olduğunun anlaşılması üzerine Serim'in görevinden alınarak, AR-GE görevine getirildiğini belirten Kart, bu kişinin 1998'de de emekliye ayrıldığını ifade etti. Kart, Serim'in 2002'te sahtecilikten mahkum olduğunu, Erdoğan'ın Başbakan olmasından sonra ise Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri unvanıyla göreve başladığını, daha sonra örtülü ödeneğin başına getirildiğini söyledi.



-"ÖDENEK İLE HARCAMALAR İÇ İÇE GEÇMİŞ"-



Kart, Deniz Feneri Derneğinin Almanya Frankfurt'taki "karaparayı aklamaya yönelik havalelerinin" Vakıfbank'ın Frankfurt şubesi aracılığıyla

yapıldığını iddia etti. Kart, bu paraların, faizsiz olarak Vakıfbank'a yatırıldığını öne sürerek, "Adalet bakanları, devlet, halk adına alınması gereken bu geliri, bir yerlere peşkeş çekiyor. Sayın Başbakan'ın ifadesiyle, bizim Çalık Grubu'na peşkeş çekiyor" dedi.



Serim ile dönemin Özel Kalem Müdürü Hikmet Bulduk arasında ödeneklerin

kullanımında iç içe geçen ilişkilerin ve ardından bir kavganın başladığının

ortaya çıktığını savunan Kart, Bulduk'un Şubat 2008'te görevinden ayrıldığını, bu

tarihe kadar kendisinin ve eşinin malvarlığında ciddi artış olduğunu ifade

etti.



Başbakanlık örtülü ödenek ile özel kalem müdürlüğü harcamalarının iç içe

geçtiğini iddia eden Kart, "Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de

bunu doğrulamak zorunda kalıyor. Soru önergesine verdiği cevabında, bu konuda

tevilli beyanda bulunuyor. Aynı beyanı Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren de

doğruluyor. Öyle anlaşılıyor ki devletin güvenliği ve devlet sırrı kapsamında

kullanılması gereken örtülü ödenek, Başbakan'ın ve AK Parti'nin harcamalarında,

Başbakan'ın kişisel ve özel harcamalarında kullanılmış. Bunun başka açıklaması ve

anlamı olamaz" diye konuştu. Kart, bu konuların ileride Yüce Divan'da gündeme

geleceğini söyledi.



-"SORUŞTURMA AÇMASINI ENGELLEYEN..."-



"Hakkında şaibeler bulunan, sahtecilikten mahkum olan kişinin" örtülü

ödeneğin başına getirildiğini iddia ederek, bunun nedenini öğrenmek isteyen Kart,

"Bakanlar Şahin ve Çiçek, konuşmalarında ve cevaplarında Serim hakkında neden

bir soruşturmanın olmadığını ifade ederek, yalan beyanda bulundular? Hikmet

Bulduk, görevinden mi alındı, azledildi mi, istifa mı etti? Başbakan'ın,

soruşturma açmasını engelleyen ve kamuoyuna yansımasını istemediği, suç teşkil

eden özel ilişkileri mi var? Deniz Feneri ile Euro 7 isimli şirketlerin Vakıfbank

Frankfurt Şubesi ile ilişkisi nedir?" diye sordu.