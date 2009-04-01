Başbakan'a kaybedeceği söylenmiş

Yerel seçim sonuçlarını kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutan AKP’de, sonuçları ile hayal kırıklığı yaratan Antalya, Manisa va Balıkesir’in kaybedileceğinin anketlerde göründüğü ileri sürüldü.



Seçime çok kısa bir süre kala parti yöneticilerince Erdoğan’a, “Antalya, Manisa ve Balıkesir’i kaybediyoruz” anketleri sunulduğu, ancak Erdoğan’ın, “Bu nasıl olur, böyle anketçilik mi olur? Mümkün değil” diyerek tepki gösterdiği öğrenildi.



Seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerdeyse oylardaki genel düşüşte ağırlıkla ekonomik krizin etkili olduğu, il ve ilçelerde ise aday seçimi ve belediye başkanlarının yanlış uygulamalarının bu sonuçlara yol açtığı görüşü dile getirildi. Partide seçim sonuçları için, “Seçmen bize, ‘Şoförünüzden memnunum. Ancak durun ve aracınızı rektifiye (motorun yenilenmesi) edip yola öyle devam edin’ dedi. Muhalefete ise ‘sizi asla direksiyona geçirmem’ mesajı verdi” değerlendirmesi yapıldı.



Başbakan Erdoğan’ın ise, partisinin tüm birimlerinden il il, ilçe ilçe alınan sonuçlarla ilgili ayrıntılı raporlar istedi. Tüm birimler oy kayıpları, belediye kayıplarıyla ilgili açıklamalı raporlar hazırlamaya başladı. Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu’daki değerlendirmelerin ardından partinin tüm kurullarını toplayacak. Ardından kabine revizyonunun yapılması bekleniyor. Sonbaharda büyük kongresini gerçekleştirecek olan AKP’de, parti yönetiminde de değişeme gidilmesine kesin gözle bakılıyor.



Bu arada dün seçim sonrası ilk açılış gününde Meclis’e vekillerden daha çok, 22 Temmuz’da listeye konulmayan eski milletvekilleri geldi. Seçimi kaybeden illerin vekillerinin de kulislerde görünmedikleri gözlendi.

