Başbakan'a İTÜ'de protesto

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2008 - 2009 Akademik yılı açılışı için bulunduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsünde protesto gösterisi düzenleyen öğrencilere polis müdahale etti.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2008-2009 eğitim-öğretim yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen tören sırasında protesto gösterisi yapan gruba polislerce müdahale edildi 18 öğrenci gözaltına alındı.

İTÜ’nün 2008-2009 eğitim-öğretim yılı açılışı dolayısıyla üniversite yerleşkesinde yer alan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Başbakan Erdoğan’ın da katıldığı tören sırasında, kültür merkezinin yakınında ayrı ayrı gruplar halinde bir araya gelen Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile "İTÜ Öğrenci Kolektifi" üyeleri, çeşitli döviz ve pankartlar açtı.

Bir süre Başbakan Erdoğan ve üniversitenin rektörü aleyhine sloganlar da atan bu gruplardan TKP üyeleri, eylemin ardından dağıldı. Polisin "dağılın" uyarılarına aldırmayan diğer gruba ise bölgede önlem alan polislerce müdahale edildi. Gösteri yapan öğrencilerden 18’i gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



