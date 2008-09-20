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Politika

Başbakan'a inat gazete dağıttı

Eskişehirli emekli bankacı Recai Sara, Başbakan Erdoğan'a tepki olarak aldığı gazeteleri semt pazarında ücretsiz dağıttı.

20 Eylül 2008 03:00

Eskişehir'de emekli bankacı Recai Sara, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yolsuzluk `Medyaya boykot' çağrısına tepki olarak, satın aldığı gazeteleri semt pazarında bedava dağıttı.

Başbakan'ı protesto için, gazete satın alıp halka dağıtıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "O gazeteleri eve sokmayın, almayın" diyerek yolsuzluk haberlerini yazan gazetelere boykot kampanyası başlatması yurt genelinde tepki çekerken, Hakkarili esnaf Ahmet Korkmaz bayiden satın aldığı gazeteleri, sokakta ücretsiz dağıttı.

Erdoğan'ın çağrısı faşizan bir tavır

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