Başbakan'a inat gazete dağıttı

Erdoğan'ın çağrısı faşizan bir tavır

Eskişehir'de emekli bankacı Recai Sara, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yolsuzluk `Medyaya boykot' çağrısına tepki olarak, satın aldığı gazeteleri semt pazarında bedava dağıttı.Başbakan'ı protesto için, gazete satın alıp halka dağıtıyorBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "O gazeteleri eve sokmayın, almayın" diyerek yolsuzluk haberlerini yazan gazetelere boykot kampanyası başlatması yurt genelinde tepki çekerken, Hakkarili esnaf Ahmet Korkmaz bayiden satın aldığı gazeteleri, sokakta ücretsiz dağıttı.