Başbakan’a hediye edilen at Meclis gündeminde

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak şahsınız nezdinde Türkiye Devletine hediye edilen atı kızınıza vermiş olmanız mevzuata uygun mudur?” diye sordu. Mal Bildirimi Yönetmeliğini hatırlatan Çetin, “Eşinize verilen hediyelerden ne kadarı on aylık net asgari ücret toplamından fazladır? Eşinize verilen hediyelerden ne kadarı Başbakanlığa verilmemiştir” dedi.

Pakistan'ın Lahor kentinde at gösterisini izleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a “Last Orlant” isimli 10 yaşında bir at hediye edilmişti. Erdoğan, atı kızına verdi.

Çetin’in Başbakanın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

22 Aralık 2013 tarihinde başlayan Pakistan gezinizde 23 Aralık günü Kültür Köyü ziyaretiniz sırasında Pencap Eyaleti Valisi Şahbaz Şerif tarafından şahsınıza 10 yaşında bir at hediye edildiği, hediye edilen atı kızınız Sümeyye Erdoğan adına aldığınız bilgisi basın-yayın organlarında yer almıştır. Bu konuyla ilgili olarak;

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak şahsınız nezdinde Türkiye Devletine hediye edilen atı kızınıza vermiş olmanız mevzuata uygun mudur?

Yabancı Devlet adamları tarafından verilen hediyelerden çocuklarınıza, eşinize, torunlarınıza ya da başka yakınlarınıza verdikleriniz var mıdır? Varsa bunlar hangi hediyelerdir?

3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 3. maddesi şöyledir;

“… kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzelkişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzelkişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.

Hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılır. “

Kanunun amir hükmüne göre hediye edilen atın değeri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilmiş midir? Atın değeri net asgari ücretin on katından yani 8460TL.’den yüksek midir? Bu rakamdan yüksek ise at Kanun gereği Başbakanlığa teslim edilmiş midir?

Başbakanlık göreviniz süresince şahsınıza verilen hediyeler Kanuna uygun işlemler yapılarak Başbakanlığa teslim edilmiş midir? Teslim edilmeyen hediyeler var mıdır? Varsa neden teslim edilmemiştir?

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik’in 13. ve 14. maddeleri hediye ve hibeler konusunu düzenlemektedir. Buna göre Yönetmelikte belirtilen Kamu Görevlileri ve eşlerine yurt dışında verilecek hediyelerin on gün içinde bulundukları İl Defterdarlığına değer takdiri için gönderilmesi zorunludur. Yönetmelik hükmü gereği yurt dışı seyahatlerinizde şahsınıza ve eşinize verilen hediyeler için gereği yapılmış mıdır? Eşinize verilen hediyelerden ne kadarı on aylık net asgari ücret toplamından fazladır? Eşinize verilen hediyelerden ne kadarı Başbakanlığa verilmemiştir?