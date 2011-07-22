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Başbakan'a hakarete 1750 TL para cezası!

Trabzon’da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Opr. Dr. Ethem Coşkuner, 1750 lira para cezasına çarptırıldı.

22 Temmuz 2011 03:00

T24 - Trabzon’da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Opr. Dr. Ethem Coşkuner, 1750 lira para cezasına çarptırıldı.
Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Opr. Dr. Ethem Coşkuner, yaklaşık bir yıl önce hastane bahçesinde düzenleme yapan mehündisle tartışması sırasındaki sözlerinden yargılandı. 

Başbakan'a hakarete 1750 TL para cezası!Opr.Dr. Ethem Coşkuner, hastane bahçesinde çevre düzenlemesi işi yapan mühendis Muhammet Çağlar’a iddiaya göre, "Oğlum Muhammet. Tayyip yiyor, Emine yiyor. Bunlar da yiyor, yediriyor" dedi. Bu sözler üzerine Opr.Dr. Coşkuner ile mühendis Çağlar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi araya girenlerce önlendi.

Mühendis Muhammet Çağlar, Opr. Dr. Ethem Coşkuner’in, Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a hakaret ettiğini ileri sürerek, şikayetçi oldu. Mühendisin şikayeti üzerine Opr. Dr. Coşkuner hakkında, ’kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği’ iddasıyla 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Trabzon 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına Opr. Dr. Ethem Coşkuner ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti Opr. Dr. Ethem Coşkuner’e, ’Devlet büyüklerine ve kamu görevlisine, görevinden dolayı hakaret ettiği’ gerekçesiyle 1750 lira para cezası verdi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Opr. Dr. Ethem Coşkuner 5 yıl içinde benzer suç işlerse bu cezayı ödemek zorunda kalacak.


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