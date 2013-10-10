Başbakana hakaret ettiği iddia edilen 12 liseliye beraat

Bursa'da parasız eğitim için pankart açıp slogan atarken, Başbakan Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan Liseli Genç Umut Grubu üyesi 12 genç beraat etti.

Selahattin Budakoğlu'nun radikal.com.tr'de yer alana haberine göre, Bursa'da, kendilerine Liseli Genç Umut Grubu adını veren gençler, Merkez Osmangazi İlçesi Haşim İşcan Caddesi'nde bulunan AK Parti binasının önünde geçen 25 Mart tarihinde, 'Parasız eğitim, sınavsız üniversite' adı altında eylem düzenledi. Yapılan gösteri sırasında bazı gençlerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren sloganlar attıkları iddia edildi. Polisin aldığı güvenlik önleminden sonra dağılan grupta bulunan 12'sinin yaşı küçük toplam 17 genç hakkında soruşturma açıldı.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda yaşı küçük olan 12 kişi hakkında Bursa 1'inci Çocuk Mahkemesi'nde, 5 kişi içinde Bursa 3'ncü Sulh Ceza Mahkemesi'nde 'Başbakana hakaret' ve 'İzinsiz gösteri yapmak' suçlarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın 1'inci Çocuk Mahkemesi'ndeki ikinci celsesine her iki tarafın avukatları ile Liseli Genç Umut Grubu üyesi tutuksuz yargılanan 12 genç katıldı. Liseli gençlerin avukatı Serkan Silacı savunmasında, yapılan eylemin demokratik bir tepkinin işareti olduğunu ve herhangi bir kastın bulunmadığını belirtti.

Son sözlerinde avukatlarının yaptığı savunmaya katıldıkların söyleyen gençler mahkemeden beraatlerini talep etti. Mahkeme, çocukların kamu görevlisine hakaret kastıyla hareket etmediklerinin anlaşıldığını belirterek tamamının ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Aynı eyleme katılan ve Bursa 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan tutuksuz beş kişinin yargılaması ise devam ediyor.