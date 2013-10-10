T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Başbakana hakaret ettiği iddia edilen 12 liseliye beraat

Liseli Genç Umut Grubu'nun parasız eğitim için yaptığı eylemde gruptaki bazı gençlerin Başbakan Erdoğan hakkında hakaret içeren sloganlar attığı iddia edildi

10 Ekim 2013 13:10

 

Bursa'da parasız eğitim için pankart açıp slogan atarken, Başbakan Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan Liseli Genç Umut Grubu üyesi 12 genç beraat etti.

Selahattin Budakoğlu'nun radikal.com.tr'de yer alana haberine göre, Bursa'da, kendilerine Liseli Genç Umut Grubu adını veren gençler, Merkez Osmangazi İlçesi Haşim İşcan Caddesi'nde bulunan AK Parti binasının önünde geçen 25 Mart tarihinde, 'Parasız eğitim, sınavsız üniversite' adı altında eylem düzenledi. Yapılan gösteri sırasında bazı gençlerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren sloganlar attıkları iddia edildi. Polisin aldığı güvenlik önleminden sonra dağılan grupta bulunan 12'sinin yaşı küçük toplam 17 genç hakkında soruşturma açıldı.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda yaşı küçük olan 12 kişi hakkında Bursa 1'inci Çocuk Mahkemesi'nde, 5 kişi içinde Bursa 3'ncü Sulh Ceza Mahkemesi'nde 'Başbakana hakaret' ve 'İzinsiz gösteri yapmak' suçlarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın 1'inci Çocuk Mahkemesi'ndeki ikinci celsesine her iki tarafın avukatları ile Liseli Genç Umut Grubu üyesi tutuksuz yargılanan 12 genç katıldı. Liseli gençlerin avukatı Serkan Silacı savunmasında, yapılan eylemin demokratik bir tepkinin işareti olduğunu ve herhangi bir kastın bulunmadığını belirtti.

Son sözlerinde avukatlarının yaptığı savunmaya katıldıkların söyleyen gençler mahkemeden beraatlerini talep etti. Mahkeme, çocukların kamu görevlisine hakaret kastıyla hareket etmediklerinin anlaşıldığını belirterek tamamının ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Aynı eyleme katılan ve Bursa 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan tutuksuz beş kişinin yargılaması ise devam ediyor.

 

ETİKETLER

başbakan erdoğanliseli genç umut grububursahakaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24