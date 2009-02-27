Başbakana fırça!

Başbakan Erdoğan’ın miting için gittiği Van'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Başbakan’ın bindiği otobüs kirlenince görevliler fırçayla yıkadı.



AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen açık hava toplantısına katılmak üzere geldiği Van'a gitti. Ferit Melen Havaalanı'ndan geniş güvenlik önlemleri arasında çıkan Erdoğan, cuma namazı için DSİ 17. Bölge Müdürlüğü bahçesindeki camiye geçti.



Erdoğan'ın camiye gelişi sırasında, bindiği otobüsün üzerinde bir keskin nişancı bulunurken, caminin minaresinde de iki keskin nişancının yer aldığı görüldü.



Başbakan Erdoğan'ın camiye gelişi sırasında, çocuklarını askere uğurlayan aileler için Başbakan'ın bulunduğu otobüsten, ''Allah kavuştursun, hayırlı tezkereler'' şeklinde anons yapıldı.



Başbakan Erdoğan'a, cuma namazının ardından cami çıkışında vatandaşlar tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu. Erdoğan, namazın ardından DSİ Sosyal Tesisleri'ne geçti.



Bu arada Erdoğan’ın Van’da bindiği seçim otobüsünden yol boyunca vatandaşları selamladı. Erdoğan’ın bindiği otobüs kirlenince görevliler tarafından yıkandı. Üzerinde Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu otobüs yıkanırken ilginç görüntüler ortaya çıktı.

