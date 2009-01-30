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Yaşam

Başbakan'a el salladı hakaretten tutuklandı

Rize'de, Başbakan Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

30 Ocak 2009 02:00

Rize'de, Başbakan Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı. 
 

Rize'de, Başbakan Erdoğan'ın 24 Ocakta kenti ziyareti sırasında Güneysu ilçesinin Pazarköy mevkisinde yolun trafiğe kapatılmasıyla ilgili Erdoğan'ın korumalarıyla tartıştığı, daha sonra konvoyun geçtiği sırada Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Şenol Topçu (35) çıkarıldığı mahkemece ''Devlet büyüğüne hakaret'' ettiği gerekçesiyle tutuklanarak, Kalkandere L Tipi Cezaevine gönderildi.

Şenol Topçu'nun babası Fahri Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun yanlış anlaşıldığını savunarak, şunları kaydetti:

''Oğlumun acelesi vardı. Korumalara, 'Neden yolu kapatıyorsunuz, benim acele işim var. Yolu kapatmak zorunda değilsiniz' demiş. Oğlumu daha sonra darbederek arabasından indirmişler. Benim oğlum sevgisinden Başbakana el sallamış, korumalar oğlumla daha önce tartıştıkları için yanlış değerlendirmişler. Başbakan bu olayı duysa üzülür. Oğlumun serbest bırakılmasını istiyorum

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