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Politika

Başbakan’a diplomasi kitabı gönderdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen ‘Ben diplomasi bilmem’ diyen Başbakan'a diplomasiyi öğrenmesi için kitap gönderdi.

04 Şubat 2009 02:00

Emekli Büyükelçilerden CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen Başbakan'a diplomasiyi öğrenmesi için kitap gönderdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen Başbakan'a diplomasiyi öğrenmesi için kitap gönderdi. Başbakan Erdoğan'ın "Ben diplomasi bilmem" dediğine dikkati çeken Onur Öymen "Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Diplomasinin gerçeklerinin ne olduğunu belirten bir-iki kitap yazmıştım. Onları kendisine gönderiyorum, diplomatların ne yaptıklarını, ülke çıkarlarına hizmet etmek için ne gibi sıkıntılarla karşılaştıklarını, nasıl mücadele verdiklerini belki anlar" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın diplomatları küçümseyici bir üslup sergilediğini ve Başbakan'a diplomasinin ne olduğunu anlaması için yardımcı olmak istediğini belirten Öymen, kendi yazdığı "Silahsız Savaş: Bir Mücadele Sanatı Diplomasi" ve "Ulusal Çıkarlar: Küreselleşme Çağında Ulus Devleti Korumak" adlı kitapları imzalayarak Başbakan'a gönderdi.

-"Umarım Başbakan daha dikkatli konuşur "-

Başbakan Erdoğan'ın bu kitaplarda, Türkiye'nin diplomasi alanında, Hatay, Kıbrıs ve Kardak kayalıkları konularında ne kadar büyük başarı sağladıklarını, Lozan'da neler yaptığını görme imkânı bulacağını belirten Onur Öymen "Umuyorum ki Sayın Başbakan bu kitapları okuduktan sonra daha dikkatli konuşur, diplomatlar hakkında böyle incitici sözler söylemez" dedi.

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