Başbakan'a 'darbe' sorusu

Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ ile aralarında bir güven sorunun olmadığını söyledi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un son gelişmelere ilişkin hassasiyetinin çok net olduğunu söyleyen Erdoğan, Başbuğ’un kendisine "Hukuka tersi bir yapıya orduma ve ülkeme zarar verecek bir subayı ordunun içinde yaşatmam" dediğini aktardı.



Başbakan Erdoğan, ıslak imza tartışmalarını da değerlendirdi.



Erdoğan, bir soruya yanıt verirken Genelkurmay Başkanlarının görevden alınması halinde askeri yargıya itiraz edebileceğini söyledi.



Erdoğan, şöyle konuştu: “Biliyorsunuz Genelkurmay Başkanı, Başbakan’ın ataması ile gelmez. Bakanlar Kurulu'nun teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onamasıyla gelir. Peki bunun tam aksi olması halinde durum ne olur? Orada da Başbakan’ın tasarrufu yoktur. Yine süreç tam tersine devam eder. Peki, itiraz halinde neresi olur? Nereye itiraz eder? İtirazın kabil olması için askeri yargıya itiraz eder. Bunların değerlendirmesini çok dikkatli yapmak lazım. Atılacak adımları da ülkenin birliği, bütünlüğü için hassasiyetle sürdürmek lazım”



Erdoğan, “Darbenin gölgesinde çalıştığınız hissini taşıyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Böyle bir hissim olması öncekiler gibi bırakıp gitmem, gereğini yaparım” dedi.