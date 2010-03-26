Başbakan'a 'Çocuklar için Adalet Çağrısı'

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, sanatçı Lale Mansur, Avukat Mehmet Uçum ve yönetmen Mehmet Atak'tan oluşan "Çocuklar İçin Adalet Çağrıcıları Grubu"nu kabul etti.



Başbakanlık Resmi Konutu'nda yaklaşık bir saat süren kabulün ardından açıklama yapan Mansur, görüşmenin ''son derece olumlu'' geçtiğini ifade ederek, Başbakan Erdoğan'ın kamuoyunda ''taş atan çocuklarla ilgili düzenleme'' olarak bilinen yasa tasarısını önemsediğini söyledi.



Mansur, ''Sayın Başbakan yarım yamalak bir şeyin geçmesini istemiyor. Çok daha kapsamlı bir şekilde konuyu ele almak istiyor. Bunu bir çocuk meselesi olarak görüyor ve gerçekten çok memnun ayrılıyorum'' diye konuştu.



Avukat Uçum da görüşmeden umutlu ayrıldığını dile getirdi. Meclis'te görüşülen tasarının yetersiz olduğunu defalarca açıkladıklarını anlatan Uçum, ''Sayın Başbakan bu yetersizliğin farkında. Eksikli bir çözüm istemiyor'' dedi.



Yönetmen Mehmet Atak da, Erdoğan'ın, hazırladıkları dosyalardan yararlanacağını söylediğini aktardı.