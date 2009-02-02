Başbakan'a bir isim daha!

Sivas'ın Kangal ilçesinde AKP Gençlik Kolları Başkanlığı'nın cami bahçesindeki ağaçlara astırdığı pankartta ‘Fatih Recep Tayyip Erdoğan’ yazıldı.



Davos'taki zirvede İsrail ile yaşanan kriz nedeni ile Türkiye ve dünya gündemine oturan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Kangal ilçesinde AKP gençlik kollarından da destek geldi.

Pankart hazırlatan AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, üzerine, ‘Adam gibi adam, Fatih Recep Tayyip Erdoğan, yolun açık olsun’ yazıldı. Partililerin 3 isimli Başbakan'a ön ad olarak Fatih Sultan Mehmet'ten esinlenerek ‘Fatih’ yakıştırması yaptıkları görüldü.



Gençlik kollarının pankartı ilçe merkezindeki Meydan Camii bahçesindeki ağaçlara asıldı. AKP'liler pankarta ilgi gösterdi.

