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Başbakan “Zevzeklik” demişti; ABD’den açıklama geldi

Suikasta uğrayan Nihat Erim ile Richard Nixon'ın fotoğrafı tartışma yaratmıştı

06 Ocak 2017 20:54

ABD Büyükelçiliği, 12 Mart 1971 darbesinden sonra askerlerin Başbakanlığa taşımasından sonra "Balyoz" harekâtını başlatan, 19 Temmuz 1980’de suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Prof. Nihat Erim’in dönemin ABD Başkanı Richard Nixon ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşması sonrası başlayan tartışma için açıklama yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, bu paylaşım hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Nereden aklına gelmiş giderayak, hangi mesajı verdiği önemli. Altında mesaj yoksa zevzeklik yapmış" karşılığını verdi.

ABD’den yapılan açıklama şöyle:

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