Başbakan: Zam yapmak çok makbul değil ama çok ciddi ihtiyaçlar var

Orta Vadeli Plan'daki zamlarla ilgili eleştirilere yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım, zam yapmanın "çok makbul" olmadığını söyledi. Yıldırım, "Ciddi ihtiyaçlarımızı karşılamak ve savunma sanayinde etkinliği arttırmak için kaynağa ihtiyaç var" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa ile Türkiye’nin ilişkilerinin geliştirilmesinin şart olduğunu belirtti. Türkiye’nin savunma harcamaları ve ihtiyaçları için kaynağa ihtiyacı olduğunu söyleyen Yıldırım, “2018 zor bir yıl olacak. O zorluktan hasar almadan çıkabilmek için bazı tedbirleri almak zorundaydık” diye konuştu.



Avrupalı siyasetçilerin Türkiye karşıtlığı ile oy kazanmaya çalıştığı belirten Yıldırım, “Avrupa ile Türkiye ilişkilerin gelişmesi şarttır. Türkiye hem Avrupalı, hem Asyalıdır. Biz iki kıtayı birleştiriyoruz. Avrupa Birliği (AB) bir Hristiyan kulübü mü olarak devam edecek, yoksa Anadolu coğrafyasını dahil ederek ilerlemesini mi sürdürecek?” dedi.

"Savunma sanayide kaynağa ihtiyaç var"

Gündemdeki zamlara değinen Yıldırım, zam yapmanın “çok makbul bir şey” olmadığını söyledi. Türkiye’nin kaynağa ihtiyacı olduğunu savunan Yıldırım, “Ciddi ihtiyaçlarımızı karşılamak ve savunma sanayinde etkinliği arttırmak için kaynağa ihtiyaç var. Bunun bir kısmını kamuda harcamaları yeniden gözden geçirerek sağlayacağız, bir kısmını da vergi artışı gibi yollarla karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

"2023'e odaklanın"

“2018 zor bir yıl olacak” diyen Yıldırım, önlemler aldıklarını kaydetti. Başbakan, “2019 ve sonrası için büyük hedeflere emin adımlarla yürüyeceğiz. Benim sizden istediğim şudur: Geleceğe bakın. Olabildiğince ileriye bakın. 2023’e odaklanın. İşinizi aşınızı büyütmek demek ülkeyi büyütmek demek” şeklinde konuştu.