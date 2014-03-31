Başbakan yolsuzluktan mahkûm edildi



Tel Aviv'deki bölge mahkemesi, pazartesi günü yaptığı açıklamada 1993-2003 yılları arasında Kudüs belediye başkanlığı yapan Olmert'in, iki inşaat projesine ruhsat vermek karşılığında para alması nedeniyle yolsuzluk yapmaktan suçlu buldu.

Holyland adlı inşaat projesine yönelik yolsuzluk iddianamesinde, Olmert ile birlikte 13 şahıs ve 3 de şirket suçlanıyor. Bölge mahkemesi hâkimi David Rosen, Olmert'in proje ruhsatı karşılığı, 116 bin euro kazanç elde ettiğini, paranın büyük bir kısmının parçalar halinde Olmert'in kardeşi Jossi üzerinden çek yazılmak suretiyle Olmert'e aktarıldığını belirtti.

Hâkim karara gerekçe olarak, yıllar içinde genişlemiş yolsuzluğun bulunduğu bir sistem içinde yüzbinlerce şekelin aktarıldığını gösterdi. Mahkeme, Olmert'in cezasının daha sonra duyurulacağını açıklarken, aynı davada yargılanan diğer 12 kişi de suçlu bulundu.

Ehud Olmert, yolsuzluktan yargılanan ilk İsrail başbakanı oldu. Olmert'in avukatı Roy Blecher, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.