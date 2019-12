'Başbakan yolluk alıyor'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa'daki mitinginde, Başbakan’ın maaşının yanı sıra mitinglere giderken başbakanlık bütçesinden yolluk aldığını iddia etti.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenerek, üslubunu düzeltmesi çağrısında bulundu. Bahçeli, AKP yönetiminin tek adam zihniyetine sahip olduğunu öne sürdü, Erdoğan'a seslenerek “Tek adam, tek parti hevesindesin. Aklını başına al, bu gidişin sonu Baas Rejimidir. Bu da tek adam, tek parti rejimidir. Sonu her zaman hüsran olmuştur. Siyasi kültürü yükselt ve daha nezaketli, saygılı ol. Bu millet ne saf, ne salaktır. Vakti geldiğinde Osmanlı tokadını yersin'' dedi.



Dört gün önce Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın miting yaptığı Manisa Cumhuriyet Meydanı, bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ağırladı. Yağmur yağışı altında başlayan mitinge yaklaşık 25 bin kişi katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasına başlamadan önce yağmura rağmen alanı dolduran Manisalıları selamlayarak başladı. Konuşmasının büyük bölümünde iktidarı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Devlet Bahçeli, yerel seçimlerin ülkenin tehlikeli bir dönemden geçerken yapıldığına dikkat çekti. Bahçeli, “Ülkemiz ekonomik sosyal ve siyasi yönden çok tehlikeli bir dönemde olduğu zaman mahalli seçimler gerçekleşecektir. Bu seçimler AKP zihniyetine uyarı vermelidir. Çünkü sayın başbakan bu ülkede kendisine oy vermiş insanlara gerçekleri anlatmak yerine, konuşmaları ile partiler arasındaki kardeşçe iletişime zarar vermiştir. Bu gidiş, AKP için için hayırlara vesile değildir'' dedi.



‘Neden 36 etnik köken vardır diyorsun’



AKP'nin yaptığı politikanın sonuçlarını alamamanın ezikliğinde olduğunu savunan Bahçeli, “AKP kendisini iktidara götüren çevrelere hoş görünmek amacı ile sat, kurtul politikası sürdürmüştür. Vatandaş, ülke kaybetsin ben kazanayım düşüncesi ile hareket etmiştir. Bunu çok iyi anlamak lazım ki gerilim stratejisi ile kendisine oy veren seçmenleri kaybetmemek için gerilimi devam ettiriyor. Bu strateji ülkeyi bölüyor. Bunlar inananlar inanmayanlar, laikler anti laikler, ilericiler gericiler ayrılığına ülkeyi sürüklemiştir. Ülkeyi inanç, etnik temel ve sınıflara bölmek hiçbir şey kazandırmaz. Taşıma insanlarla miting yapıyorsun helikopterlerle oradan oraya geçiyorsun ve göstermelik toplantılar düzenliyorsun. Hadi düzenliyorsun da neden o toplantılarda bu ülkede 36 etnik köken vardır diyorsun. Bu ülkede bir toplum var. Kim söyletiyor sana bu ayrılıkçı sözleri'' diye konuştu.



‘Başbakanlık bütçesinden yolluk alıyor’



Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli havaalanlarında olduğunu ve yanında altı tane gazeteci bulundurduğunu belirterek, maaşının yanı sıra mitinglere giderken başbakanlık bütçesinden yolluk aldığını iddia etti. Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:



“Biraz da ülke de kal karayolu ile gez vatandaşın halini gör yanında ol. Herhalde maaşı yetmiyor aldığı yolluklarla geçiniyor. AKP'li üyelere söylüyorum partinize sahip çıkın bu gidiş gidiş değil. Bu seçimler olmasa başbakanı ya havada ya havaalanında göreceksiniz. İn de biraz halkın halini gör. İşsizlik azalıyor mu, artıyor mu? İnsanlar çalışmak istediği halde iş var mı yok mu? Ülkede sosyal dokuyu bozmak isteyenler, ülke üzerinde emelleri olanların iştahını kapatıyor. Başbakan, CHP Genel Başkanı Baykal'ın elindeki kırmızı dosyayla uğraşacağına bak bakalım o dosyanın içinde ne var. Her şeyi alaya alarak konuyu kapatmaya çalışıyorsun. Rengini beğenmediysen git sende lacivertini al. Bu ülkede 3 milyonu bulan kayıtlı işsiz var bu rakam yakında 5 milyon 680 bin sayısına ulaşacak.''



‘TV’de RTE dizisi başladı’



Başbakan Erdoğan'ın televizyonlardaki programlarını da televizyonlardaki dizilere benzeten Bahçeli, “Günde iki miting yapabiliyoruz. Ama onlar yanlış bilgilerle muhalefeti karalayarak, işçisine memuruna yalan söylediği gibi yandaş medyalarıyla geziyorlar. Artık televizyonlarda yeni bir dizi başladı RTE dizisi. Adı, Recep Tayip Erdoğan dizisi. Hanımlar televizyona bir bakıyorlar tüm gün o var. Bu ne biçim dalkavukluk. `Birinci Recep Tayip Erdoğan' ne demek. Ne yapmaya çalışıyorlar. Bunlar üzerinden siyaset yapıyorlar. Size göre RTE, iyi bir şahsiyet olabilir. Sözümüz yok. Ama onunla hesaplaşmak isteyenlerin sayısının gün geçtikçe arttığını da bilin. Bu hesap mutlaka bir gün görülecek. Kendisi başbakan olduktan sonra TBMM'ye bir tezkere gönderiyor. Birincisi 1. Recep Tayip Erdoğan dosyası. Dosyanın özü görevi ihmal. İkinci dosya ikinci Recep Tayip Erdoğan dosyası olarak rüşvet ve görevi kötüye kullanmaktır. Bu tezkereler mecliste. Gönderen de kendisi. Bunu mecliste niye 2003 yılından bu yana bekletiyorsun. Niye dokunulmazlıkları kaldırmıyorsun. Ak parti olmak istiyorsan önce bir aklan bakalım. Bu sebepten dolayı AKP ile hesap görmenin yolu gerekli anayasal değişiklik yapılmalı ve dokunulmazlıklar kaldırmaktır. Bu devletin kayıtlarında neler bekliyorsa onların yargıya taşınmasıdır'' diye konuştu.



‘TOKİ kimin kuruluşu?’



MHP Lideri Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın miting yaptığı illerde aynı gün TOKİ açılışlarının düzenlenmesini de eleştirdi. TOKİ yöneticilerinin devlet memuru olduğunu, göreve gelmeleri halinde yapılanların hesabını soracaklarının da altını çizen Bahçeli, ``TOKİ denen bu kuruluş el yakıyor. Bazı illerde güzel eserleri de var. Ama bu TOKİ seçim zamanlarında devlet kuruluş olmakla beraber seçim organizatörü olarak dolaşıyor. TOKİ'nin böyle bir görevi yok. O zaman TOKİ'den de hesap sormak gerekir. Bu başbakanlığa bağlı bir kuruluş mu. Her gün başka illerde temel atma bahanesi ile TOKİ çatısı altında tören yapıyorsun'' dedi.



‘BAAS rejimine gidiyorsun’



Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın yönetim biçiminin tek parti zihniyeti taşıdığını da ileri sürerek, Irak ve İran'da görülen Baas Rejimi'ne benzetti. Bahçeli, ekonomik kriz ile ilgili gerekirse hükümetin programlarına destek vereceklerini de belirterek şunları söyledi:



``Ekonomik yönden iyiye gitmiyoruz. Esnaf ve sanatkarlar dükkanlarını kapatıyorlar. Satılık, kiralık, devren mülk ilanları var. Çiftçiler perişan. Üzüm mısır satılmıyor. Havada uçakla dolaşmazsan bu gerçekleri görürsün. Aziz kardeşim alın terini al diyeceğine, al ananı git demezsin. Yalanı iftirayı hakareti bir kenara at. Ekonomik faaliyetlere yönel. Türkiye'yi bi krizden kurtarabilecek tedbirlerle uğraş. Ekonomik konseyi genişleterek toplantılara çağır. Türkiye'yi bu felaketten kurtar. Bunun yapmak için samimi tedbirler bulursan bize de önerirsen bizde ne kadar acı olsa da MHP olarak size destek veririz. Ama hala köşe kapmaca oynarsan bu felaketin altında önce sen kalacaksın, sonra ülke kalacak. Bunları iyi düşünün. AKP'liler kendi partinize sahip çıkın. Tek adam tek parti hevesindesin. Aklına başına al, bu gidişin sonu Baas Rejimidir. Bu da tek adam tek parti rejimidir. Sonu her zaman hüsran olmuştur. Üslubunu düzelt. Siyasi kültürü yükselt ve daha nezaketli saygılı ol. Bu millet ne saf ne salaktır. Bu millet öyle bir millet ki vakti geldiğinde Osmanlı tokadını yersin. Şehzadeler şehri Manisa bu tokadı çok iyi bilir.''



Devlet Bahçeli, konuşmasının ardından MHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Orhan, Mustafa Enöz ve Erkan Akçay'da MHP Manisa Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün ile vatandaşları selamları, karanfil dağıttı. Bahçeli Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün'e destek istedi.